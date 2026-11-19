U napadu su izbijeni prozori na sedam do osam katova tornja PIF, a dijelovi njegove metalne fasade su savijeni. Bio je to drugi put u manje od dva tjedna da je napad hutista oštetio neku od znamenitosti u financijskoj četvrti Rijada, nakon što je u napadu 8. studenoga pogođena zgrada državnog naftnog diva Aramca.