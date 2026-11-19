EKSPLOZIJA PROBUDILA GRAD
VIDEO / Hutisti udarili u srce Saudijske Arabije: Projektil pogodio najviši neboder u Rijadu
Najviši neboder u Rijadu, sjedište saudijskog državnog investicijskog fonda, pogođen je u četvrtak projektilom za koji se sumnja da su ga lansirali hutisti, što je najnoviji udarac u ratu te jemenske skupine, koju podupire Iran, protiv te zemlje.
U napadu su izbijeni prozori na sedam do osam katova tornja PIF, a dijelovi njegove metalne fasade su savijeni. Bio je to drugi put u manje od dva tjedna da je napad hutista oštetio neku od znamenitosti u financijskoj četvrti Rijada, nakon što je u napadu 8. studenoga pogođena zgrada državnog naftnog diva Aramca.
Ulazi u financijsku četvrt zatvoreni su i ljudi su evakuirani. Izvješća o žrtvama nema. Tri izvora upoznata sa situacijom izjavila su da je zgradu pogodio hutistički projektil.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv hutista, priopćila je da se "suočila s raketnom prijetnjom" hutista usmjerenom prema Rijadu te da su prema prvim podacima pale krhotine i da ima materijalne štete.
PIF, što je kratica za saudijski Javni investicijski fond (Public Investment Fund), potvrdio je da je primio upit Reutersa za komentar. Hutisti nisu izdali priopćenje o napadu.
Hutisti napreduju u Jemenu i šire napade na Saudijsku Arabiju
Hutisti gađaju saudijske zračne luke i naftnu infrastrukturu otkako se u srpnju, usred američko-iranskog rata, ponovno rasplamsao zamrznuti građanski rat u Jemenu. Na terenu u Jemenu skupina je zauzela velike dijelove teritorija od vlade koju podupire Saudijska Arabija, prisilivši je tijekom vikenda na veliko povlačenje.
Stanovnike saudijske prijestolnice u ranim je jutarnjim satima u četvrtak probudila snažna eksplozija.
Novinska agencija Saba, kojom upravljaju hutisti, izvijestila je da su saudijski zrakoplovi rano u četvrtak izveli zračne napade na jemenski glavni grad Sanu, koji je pod kontrolom hutista, ne navodeći daljnje pojedinosti.
Rat bi mogao potrajati još šest mjeseci
Sukob je zadao velik udarac planovima prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana za razvoj i diverzifikaciju gospodarstva Saudijske Arabije, najvećeg svjetskog izvoznika nafte i saveznika SAD-a.
Princ se u srijedu u Rijadu sastao sa zapovjednikom Središnjeg zapovjedništva SAD-a, admiralom Bradom Cooperom, što je Cooperov treći javno objavljeni posjet Saudijskoj Arabiji otkako je obnovljen sukob u Jemenu.
Reuters je u srijedu izvijestio da saudijski dužnosnici sada očekuju da će se vojna kampanja u Jemenu protegnuti i do šest mjeseci, prema riječima dvojice zapadnih dužnosnika koje su Saudijci upoznali s planovima kraljevstva. Treći izvor upoznat sa saudijskim planovima potvrdio je te navode.
Izvori su naveli da Saudijci, koji su ovog tjedna smijenili zapovjednika svoje koalicije koja se bori u Jemenu, žele vidjeti napredak svojih saveznika na terenu prije nego što uđu u bilo kakve pregovore s hutistima.
Hutisti preuzeli strateški važnu obalu Crvenog mora
No, u međuvremenu se čini da situacija u Jemenu ide u prilog hutistima, koji su zauzeli cijelu jemensku obalu Crvenog mora, uključujući strateški važan tjesnac Bab el-Mandeb na njegovu ulazu, te su okružili grad Taiz u gorju iznad Adena, gdje se nalazi privremeno sjedište vlade.
Kad je riječ o širem ratu na Bliskom istoku, koji je započeo u veljači kada su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran, nema naznaka pomaka u pregovorima u kojima posreduje Katar.
Istodobno je posljednjih dana došlo do porasta neprijateljstava u Zaljevu, pri čemu je Iran gađao američke saveznike Bahrein i Kuvajt, a SAD je u utorak izveo zračne napade na iranski otok Kešm u Hormuškom tjesnacu.
Saudijska Arabija u sukob uključena od 2015.
Saudijska Arabija prvi se put uključila u sukob u Jemenu 2015. godine na čelu arapske koalicije kako bi pokušala vratiti jemensku vladu na vlast nakon što su hutisti zauzeli glavni grad Sanu i velik dio zemlje.
Vodili su krvavi rat iscrpljivanja i 2022. godine dogovorili prekid vatre koji je trajao do ljeta ove godine.
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