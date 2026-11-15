PRITISAK NA TRUMPA
VIDEO / Iran napao američke baze u Bahreinu, veliki neuspjeh Saudijaca u Jemenu
Iran i njegovi saveznici u nedjelju su pojačali pritisak na SAD i savezničke zaljevske zemlje na dvije fronte: protuhutističke snage povukle su se s obale Crvenog mora, dok je Iran izveo napade bespilotnim letjelicama na američke vojne baze u Bahreinu.
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Saudijska vojna kampanja protiv hutista u Jemenu pretrpjela je veliki neuspjeh nakon što su se jemenske snage koje podupire Rijad, a koje se bore na strani međunarodno priznate vlade, povukle s područja oko tjesnaca Bab el-Mandeb kako bi ojačale obranu Adena, privremenog sjedišta vlade na jugu zemlje.
Ta objava upućuje na očiti završetak šestotjedne vladine protuofenzive čiji je cilj bio potisnuti hutiste s ušća Crvenog mora i osigurati važnu naftnu pomorsku rutu.
Pritisak na Trumpa
U međuvremenu, iranski napadi na Bahrein, sjedište Pete flote američke mornarice u Perzijskom zaljevu, vjerojatno će dodatno pojačati pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa da razriješi rat koji je započeo prije devet mjeseci.
Trump je proteklih dana rekao da bi se mogao suzdržati od napada na Iran ako se SAD ne suoči s novim provokacijama ili od Teherana ili od hutista u Jemenu, iako će zadržati američku pomorsku blokadu Irana, izvijestio je Reuters u subotu.
Otkad je nepopularni rat pridonio porazu republikanaca na međuizborima za Kongres, Trump je počeo umanjivati važnost postizanja diplomatskog rješenja.
Ratni sukob između SAD-a i Irana smirio se nakon rane faze, no zbog toga što je diplomacija u zastoju, izgledi za trenutačnim razrješenjem ili šireg sukoba ili rata u Jemenu su mali.
Iran’s IRGC says six drones were launched at a US radar installation at an air base in Bahrain, in retaliation for a US strike on a telecom tower in Sirik. Arab states have condemned the attack, which prompted warnings to Bahrain’s residents to seek shelter. pic.twitter.com/pX80DZy6hy— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2026
Primarna je zaštita Adena
Povlačenje jemenskih vladinih snaga s područja Bab el-Mandeba, poduzeto radi jačanja obrane Adena, moglo bi hutistima otvoriti prostor za daljnje napredovanje prema tom gradu, koji je sjedište međunarodno priznate vlade otkako su je prije više od deset godina protjerali iz glavnoga grada Sane, ističe Reuters.
"Južne oružane snage najavile su provedbu operacije prerazmještanja iz zračne luke Dubab i područja Bab el-Mandeba, zapadno od pokrajine Taiz”, priopćile su vladine snage.
"Ovaj korak je poduzet kako bi se prioritetno zaštitio glavni grad Aden i susjedne pokrajine, kao i ojačale prve linije bojišnice te suzbile postojeće prijetnje."
Hutisti su u rujnu zauzeli obalu Crvenog mora te tjesnac Bab el-Mandeb.
Ofenzivom saudijske vojne kampanje prošli su mjesec zauzete ključne pozicije oko tjesnaca no hutisti nisu u cijelosti istjerani s toga područja.
Hutisti su odgovorili pojačanjem napada dronovima i raketama na Saudijsku Arabiju, napadima na veće zračne luke kao i napadima na energetska postrojenja čime je došlo do skoka cijena na svjetskim tržištima nafte.
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