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Zaljevske zemlje objavile su u srijedu da su presrele projektile i bespilotne letjelice iz Irana i od njegovih saveznika hutista u Jemenu, nakon što su Sjedinjene Države napale otok Kešm u Hormuškom tjesnacu, što predstavlja eskalaciju neprijateljstava unatoč naporima da se okonča rat koji traje već devet mjeseci.

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Ti uzajamni napadi podsjetnik su na prepreke s kojima se suočavaju diplomatski napori za okončanje rata koji je destabilizirao Bliski istok, doveo do rasta globalnih cijena energenata te potaknuo gnjev američkih birača – što je rezultiralo porazom Republikanske stranke predsjednika Donalda Trumpa na izborima u studenome.

Iranska vojska objavila je da je gađala američka postrojenja za bespilotne letjelice i projektile u kuvajtskoj bazi Ali Al Salem, nakon što je ta američka saveznica izvijestila da njezina protuzračna obrana odbija napade neprijateljskih bespilotnih letjelica.

⚠️ Iranian drone strike on Ali al-Salem US air base in Kuwait in retaliation https://t.co/fJIgoMNavg — Ehsan Safarnejad (@Safarnejad_IR) November 18, 2026 g

Bio je to prvi iranski napad na tu naftom bogatu zemlju još od rujna. Susjedni Bahrein priopćio je da je već treći put ovoga tjedna presreo iranske napade iz zraka.

Direct hit in Bahrain? 🇺🇸🇧🇭 Reports say a building housing US troops in Bahrain took a direct hit. https://t.co/yYXhd1cnO7 — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) November 18, 2026

Teheran su optužili za „sustavan neprijateljski pristup” usmjeren protiv njihove zemlje, u kojoj je smještena Peta flota američke ratne mornarice.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se u Jemenu bori protiv pokreta hutista, saveznika Irana, objavila je da je uništila krstareći projektil koji su pripadnici te skupine ispalili prema saudijskom glavnom gradu Rijadu.

SAD napao položaj Revolucionarne garde na otoku Kešm

U utorak su, na suprotnoj strani Zaljeva, američki borbeni zrakoplovi napali položaj Revolucionarne garde s kojeg su se lansirali projektili na otoku Kešm, izjavio je američki vojni dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Dužnosnik je naveo da je taj napad bio odgovor na iranske napade na američko osoblje i imovinu.

Iranski mediji, pozivajući se na iranskog dužnosnika, izvijestili su da američki napad nije prouzročio štetu na infrastrukturi.

Trump upozorava na mogući iranski napad na Washington

Trump je u utorak rekao da SAD ozbiljno shvaća mogućnost da Iran planira napad na Washington, kada su ga pitali o izvješću CNN-a koje je citiralo procjene američkih obavještajnih službi o potencijalnoj iranskoj zavjeri koja uključuje takozvanu prljavu bombu.

U srijedu je američki državni tajnik Marco Rubio rekao da ne misli da postoji neposredna prijetnja američkom glavnom gradu.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je demantiralo optužbe, nazvavši ih "neutemeljenima".

Prljava bomba koristi konvencionalne eksplozive za raspršivanje radioaktivnog materijala. Za razliku od nuklearnog oružja, ne proizvodi nuklearnu eksploziju, ali može širiti radioaktivnu kontaminaciju i uzrokovati značajne poremećaje i uznemirenost javnosti.

Katar i Oman pokušavaju približiti Iran i SAD

Postoje diplomatski napori za rješavanje sukoba, koji je započeo kada su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače, a od tada se proširio i na iranske napade na Izrael i američku imovinu na Bliskom istoku.

Katarski i iranski dužnosnici sastali su se u utorak na razgovorima s ciljem "smanjenja jaza između prijedloga predstavljenih na terenu", rekao je glasnogovornik Katara Majed Al Ansari.

To je uslijedilo nakon posjeta iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija Omanu, gdje je vodio razgovore o zaštiti pomorskih koridora i osiguravanju nesmetanog protoka globalnog brodarstva i trgovine, priopćilo je omansko ministarstvo vanjskih poslova.

Arakči je u objavi na Telegramu naveo da se sastao s omanskim sultanom Haitamom bin Tarikom te ga izvijestio o iranskoj diplomatskoj inicijativi za okončanje rata.

Hormuški tjesnac i dalje je ključna točka sukoba

Oman i Iran nalaze se na suprotnim stranama Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta kojim se prije rata prevozila otprilike petina svjetskih zaliha energenata, a koji je sada djelomično blokiran od strane Irana.

Oman je već ranije vodio razgovore s Teheranom o kontroli prometa u tjesnacu, što predstavlja spornu točku u pregovorima.

Učestali napadi na tankere, zabilježeni od listopada, prijete dodatnim narušavanjem globalne opskrbe naftom. U utorak je posada napustila tanker za prijevoz ukapljenog naftnog plina nedaleko od omanskog grada Hasaba.

Hutisti pojačavaju pritisak na Saudijsku Arabiju

Istovremeno, Iran nastavlja vršiti pritisak na Washington putem svojih saveznika hutista, koji su pojačali napade na Saudijsku Arabiju – najvećeg svjetskog izvoznika nafte – te istovremeno učvrstili kontrolu nad tjesnacem Bab el-Mandeb u Jemenu, smještenim nasuprot Hormuškog tjesnaca, u nastojanju da izvrše pritisak na proizvođače nafte iz Zaljeva.