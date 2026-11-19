„Godinama imamo odličan odnos. Dugo se znamo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo divnih stvari, ili se one barem mogu započeti. No vjerujem da će proizaći”, rekao je Trump Putinu na početku susreta u Shenzhenu, na marginama sastanka na vrhu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC).