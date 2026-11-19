"DUGO SE ZNAMO"
VIDEO / Trump se sastao s Putinom: "Godinama imamo odličan odnos..."
Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin u četvrtak su se bilateralno sastali u Kini.
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„Godinama imamo odličan odnos. Dugo se znamo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo divnih stvari, ili se one barem mogu započeti. No vjerujem da će proizaći”, rekao je Trump Putinu na početku susreta u Shenzhenu, na marginama sastanka na vrhu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC).
Trump to Putin: Who is he? It's my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Ruska novinska agencija RIA Novosti prenosi da je Putin zahvalio Trumpu na engleskom. Njih dvojica će se kasnije u četvrtak trilateralno sastati i s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom.
RIA piše da su na sastanku SAD predstavljali i državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent i novi predstojnik ureda Bijele kuće Stephen Miller.
S ruske strane su sudjelovali šef diplomacije Sergej Lavrov, savjetnik Juri Ušakov, ministar financija Anton Siluanov i Kiril Dmitrijev, posebni predstavnik za ekonomsku suradnju s drugim zemljama i čelnik ruskog investicijskog fonda RDIF.
Trump sa Xijem: "SAD i Kina žele pomoći u vezi s ratom Rusije i Ukrajine"
Trump je izjavio u četvrtak, tijekom susreta s kineskim predsjednikom Xijem da Sjedinjene Američke Države i Kina žele pomoći u okončanju rata u Ukrajini.
"Želimo pomoći u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine. Volio bih da se taj rat završi i mislim da mogu govoriti u ime obojice", rekao je Trump, prenosi Euronews.
To je izjavio uoči trilateralnog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
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