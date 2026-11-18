VELIKI SUSRET
VIDEO / Xi zagrlio Trumpa na dočeku u Kini, Putin stigao ranije na razgovore
Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se u Shenzhenu, gdje su razgovarali više od dva sata, uoči dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa i planiranog trilateralnog susreta trojice čelnika na summitu APEC-a.
Oglas
Xi i Putin razgovarali su o bilateralnim odnosima i mogućnostima daljnje gospodarske suradnje, a obojica su pohvalila partnerstvo svojih zemalja. Bio je to njihov treći izravni susret ove godine.
Kineski predsjednik istaknuo je da su odnosi Pekinga i Moskve ostali čvrsti i u teškim razdobljima. Pozvao je na dodatno produbljivanje suradnje i zajedničko zalaganje za multipolarni svjetski poredak.
Vladimir Putin shares a warm greeting with Vietnam President To Lam at APEC in China https://t.co/oQ8JcM2ndo— RTBreaking (@RT_Breaking_) November 18, 2026
🇷🇺🇨🇳 | El presidente de Rusia, Putin, y el presidente de China, Xi, desayunaron juntos. https://t.co/1KCGGzp0oq— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2026
Putin je rusko-kinesko partnerstvo opisao kao stabilan i pozitivan čimbenik u međunarodnim odnosima. Istaknuo je i rast trgovinske razmjene te sadržajnu suradnju dviju zemalja u području znanstvenih istraživanja i inovacija.
Prema izvješću ruske državne novinske agencije TASS, razgovori su obuhvatili i izglede za daljnju gospodarsku suradnju. Sastanak je održan uoči planiranog susreta s Trumpom, od kojeg Putin očekuje "veliku potencijalnu korist".
Xi osobno dočekao Trumpa
U međuvremenu je Trump doputovao u kineski Shenzhen nakon posjeta Filipinima, gdje je sudjelovao na summitu ASEAN-a. Xi ga je osobno dočekao u zračnoj luci, što je neuobičajen potez u kineskom diplomatskom protokolu.
Otkako je preuzeo dužnost predsjednika, Xi nikada prije nije osobno dočekao američkog predsjednika u zračnoj luci. Time je poslao poruku o važnosti koju Kina pridaje odnosima sa Sjedinjenim Državama.
BREAKING: Xi Jinping personally greets President Trump at Air Force One in Shenzhen, China with massive fanfare @RealAmVoice @HumanEvents https://t.co/NBse611Jaq— Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 18, 2026
🇨🇳🇺🇸 Chinese President Xi Jinping welcomed US President Donald Trump at the Shenzhen airport. Respects are mutual. Trump welcomed Xi at the airport in September. Xi welcomed Trump at the airport in November. https://t.co/CWcg8ELLV6— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 18, 2026
Putina, koji je u Shenzhen stigao ranije, dočekao je Cai Qi, Xijev šef kabineta. I takva razina dočeka smatra se neuobičajeno visokom prema kineskom protokolu.
Na stolu i pitanje globalnog mira
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je da će Xi, Trump i Putin na trilateralnom sastanku razmijeniti mišljenja o pitanjima povezanima s globalnim mirom. Točan dnevni red razgovora zasad nije objavljen.
Među temama koje bi mogle biti otvorene nalaze se trgovinske napetosti, razvoj umjetne inteligencije, nuklearno razoružanje te ratovi u Ukrajini i Iranu.
Za Putina je susret s američkim i kineskim predsjednikom prilika za jačanje međunarodnog položaja Rusije, koja je pod teškim zapadnim sankcijama nakon aneksije Krima 2014. i početka invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin met in Shenzhen, China on Wednesday, a day ahead of an unprecedented three-way summit with President Donald Trump. https://t.co/lT19YajrMC— CBS News (@CBSNews) November 18, 2026
Kako piše BBC, Putin bi mogao pokušati staviti rat u Ukrajini u središte razgovora i susret predstaviti kao svojevrsnu reprizu konferencije na Jalti 1945. godine. Ruski predsjednik nada se da bi Xi i Trump mogli sudjelovati u odlučivanju o budućnosti Ukrajine, bez predstavnika same Ukrajine i Europe.
Timothy Ash iz Chatham Housea smatra da bi takav razvoj događaja odgovarao Putinovim interesima jer bi mu omogućio da Rusiju predstavi kao ravnopravnog sudionika u odlučivanju o budućem međunarodnom poretku.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas