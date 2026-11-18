samit u Kini
Trump i Putin ponovno oči u oči: Poznato kada će se sastati
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak će u Kini održati odvojeni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uz prethodno zakazani trostrani samit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je za dpa dužnosnik američke vlade.
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Isprva nije bilo jasno kada će se točno taj sastanak održati. Trump i Putin u srijedu navečer nazočili su službenom prijemu u sklopu samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u gradu Shenzhenu na jugu Kine.
Mnoštvo je pitanja o kojima treba razgovarati, rekao je za rusku državnu televiziju Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjsku politiku, uoči samita APEC-a. Trump i Putin posljednji su se put sastali u kolovozu 2025. u Anchorageu u američkoj saveznoj državi Aljasci, gdje su razgovarali o ruskom ratu protiv Ukrajine.
Trump nastoji djelovati kao posrednik da bi se rat što prije priveo kraju, no često ga se optužuje da je preblizak Rusiji.
Na sastanku na Aljasci Trump je Putinu priredio doček na crvenom tepihu. Dvojica predsjednika su u međuvremenu u nekoliko navrata razgovarala telefonom.
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