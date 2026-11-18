Mnoštvo je pitanja o kojima treba razgovarati, rekao je za rusku državnu televiziju Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjsku politiku, uoči samita APEC-a. Trump i Putin posljednji su se put sastali u kolovozu 2025. u Anchorageu u američkoj saveznoj državi Aljasci, gdje su razgovarali o ruskom ratu protiv Ukrajine.