Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je video na koju se prikazuje moćni topničko-raketni sustavi visoke pokretljivosti (HIMARS) te su se uz to narugali Rusima.

U videozapisu koji traje 20 sekundi vidi se ispaljivanje dviju raketa.

“Kad HIMRAS kaže ‘laku noć!’, to obično znači ‘zbogom!'”, navodi se u opisu videa.

When HIMARS says «Good night!», it usually means «Farewell!». pic.twitter.com/JL1nufyjVk