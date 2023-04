Vojni analitičar otkrio o čemu sada ovisi ukrajinska protuofenziva

Podijeli :

Vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak u Newsnightu je komentirao curenje američkih tajnih dokumenata o sukobu u Ukrajini, a osvrnuo se i na pripremu velike ukrajinske protuofenzive, navodeći da ona uvelike ovisi o meteorologiji.

“Vremensko određenje (ofenzive) ovisi o meteorologiji. Tamo je još jako kišno i to nije dobar period za pokrete mimo urbanih borbi. To je jedan veliki element koji utječe na tu priču”, kazao je vojni analitičar.

Navodi da je osnovno ritam sušenja tla. “U idućim tjednim će ozbiljnije početi bujati vegetacija, to je bitan element koji olakašava skrivanje i otežava precizno identificiranje protivničkih kota.”

Osvrnuo se i na curenje povjerljivih dokumenata, navodeći da bi to doista moglo biti curenje, ali bi moglo biti i potpuna fabrikacija jednih ili drugih obavještajaca i stiga sve to treba uzeti s rezervom.

“Ti dokumenti otkrivaju malo novoga. Ofenziva je već dugo u pripremi. S jedne strane je ovisila o dizanju ljudstva. Digli su 20 novih brigada, to je više desetaka tisuća ljudi, puno je to ljudi. Dobili su dosta novog materijala, još pristižu i tenkovi i vojni matetrijali. Dobar dio ljudstva je prošao obuku”, navodi Tabak.

Kaže da sve to treba premjestiti na frontu i to tako da se ne vidi previše grupiranja da ne bi bili meta. “To je veliki posao koji je u tijeku i koji će trajati idućih tjedana.”

Tabak se osvrnuo i na stanje u Bahmutu. “Ne bi čudilo da Ukrajinci drže još jedno 20-ak posto. Sve to ima i psihološku vrijednost jer je problem neprekidno stanovništvu i vojsci objavljivati gubitke. Ako se i povuče iz Bahmuta, to će dovesti do toga da se cijela fronta preseli do prvog idućeg niza sela ili većeg grada jer Rusi idu vrlo metodički i ruše sve pred sobom. Ono što ostane iza tih osvajanja je i upitno koliko se da ponovno nbaseliti bez ekstremnih troškova.”

