Politički analitičar: Ovo je Ahilova peta Plenkovićeve političke konstrukcije

Politički analitičar Davor Gjenero u Newsnightu je komentirao je li premijeru Andreju Plenkoviću suđen još jedan mandat za koji će se boriti na parlamentarnim izborima ili pozicija u Europskoj komisiji ili NATO-u, kako to pišu dva švedska lista.

Na pitanje koliko je realno da Andrej Plenković iskoristi priliku i napusti brod Davor Gjenero objašnjava:

“Ne čini mi se da je to izgledno. Čini mi se da u ovoj godini trenutni premijer nema manevarskog prostora za odlazak iz sustava. Druga stvar je što se može dogoditi iduće godine nakon parlamentarnih izbora. Mislim da je izvjesno da će idući izbori vjerojatno biti u prvom dijelu iduće godine jer mandat Saboru istječe u srpnju (izbori bi mogli biti odgođeni do rujna, ali to se nikad nije dogodilo), pa treba očekivati izbore ili istovremeno ili prije izbora za EP, a onda će se vidjeti kako će se kockice dalje slagati.

Plenković je akter kojeg se spominje u kadrovskim križaljkama, u Europskoj uniji i Euroatlantskim strukturama. On ima nekoliko prednosti ako dođe do trke za mjesto glavnog tajnika NATO-a. Prije svega, NATO uglavnom vode političari iz relativno malih država i redovito premijeri iz država koje dobro kotiraju i u SAD-u i u EU-u. Ta sposobnost usklađivanja američkih i engleskih interesa visoko je u tom vrednovanju. Mislim da spominjanje Plenkovića u toj kombinaciji ne govori o njegovim interesima, nego popunjavanje broja ljudi koji bi taj posao mogli raditi. Po svemu sudeći čini mi se da će se na kraju mandat sadašnjeg glavnog tajnika produžiti. To je politička funkcija, a ne vojna, ona je diplomatska i strateška.”

Govoreći o mogućnosti da se isto mjesto ponudi bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, Gjenero je rekao:

“Grabar-Kitarović ne ide na ruku činjenica što ima puno snimki s Putinom, ali njen veći problem je što je profanirala svoju poziciju. Nakon početka rata u Ukrajini nijednom prilikom nije ozbiljno govorila o tome, propustila je valorizirati značenje srednjoeuropskih država koje su se jasno definirale. Nije znala pokazati da je to što je radila u suradnji s Poljskom bila anticipacija onoga što će se kasnije događati. Trebala je više o tome govoriti i biti jasnija. Za poziciju glavnog tajnika NATO-a važni su jasni diplomatski stavovi, vrijednosni sudovi.”

Smatra da je najveći problem HDZ-a koalicijski potencijal:

“HDZ-u nije problem relativna pobjeda, njihov ozbiljni problem je koalicijski potencijal, da izvan kruga sadašnjih partnera nekog pridobiju. Nažalost, otkad Plenković vodi stranku, nije uspio naći partnere u prostoru liberalno demokratskog centra koji mogu privući dio biračkog tijela i to je Ahilova peta kompletne njegove političke konstrukcije, izgradnje stranke koja se s desnice pomiče u desni centar i sam centar.”

