TAJNOVITI PRELETI
Vojni zrakoplov preletio Hrvatsku i završio u Moskvi: Otkriveno što stoji iza ovih sve češćih letova
U utorak, 6. listopada, iznad Poljske ponovno se pojavio zrakoplov alžirskih zračnih snaga. Bio je na putu prema moskovskoj zračnoj luci Vnukovo u Rusiji. Posljednjih dana sve je više letova vojnih zrakoplova iz Alžira prema Rusiji, ali i u suprotnom smjeru.
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C-130H-30 Hercules iznad Poljske
U utorak, 6. listopada, u poljski zračni prostor ponovno je ušao zrakoplov alžirskih zračnih snaga, ovoga puta Lockheed C-130H-30 Hercules. O njegovu pojavljivanju izvijestio je Polish Military Radar u 6:45 sati.
Zrakoplov je poletio iz alžirske zračne baze Boufarik. Preletio je Italiju, Hrvatsku, Mađarsku i Slovačku, a zatim s juga ušao u poljski zračni prostor. Odatle je nastavio prema istoku te je, prošavši pokraj Hajnówke, ušao u Bjelorusiju. Na kraju je sletio u Moskvu, u zračnu luku Vnukovo, što je uobičajeno odredište tih zrakoplova, izvijestio je poljski obrambeni portal Defence24.
Alžirski vojni zrakoplovi i dalje prelijeću Poljsku
Sve češće prelete alžirskih vojnih zrakoplova iznad Poljske ne treba smatrati slučajnošću. Riječ je o dijelu vojne logističke suradnje između Alžira i Rusije, koja se već neko vrijeme redovito odvija preko europskog zračnog prostora.
Posljednjih tjedana zabilježeni su, među ostalima, zrakoplovi Il-76MD, C-130H/H-30 Hercules i LM-100J Super Hercules. Riječ je o transportnim zrakoplovima koji u takvim operacijama ne služe samo za prijevoz tereta, nego i za održavanje cjelokupne vojno-tehničke suradnje, ponajprije za prijevoz naoružanja i opreme te održavanje ruskih sustava kojima se koristi Alžir.
Slično je i s transportnim letovima iz Afrike prema Bjelorusiji jer se tim prijevozom koristi i Rusija.
Sve to treba promatrati i u širem kontekstu ruske prisutnosti u Africi. U Maliju, Srednjoafričkoj Republici i Libiji ruska vojna prisutnost obuhvaća zaštitu tamošnjih režima, pristup logističkoj infrastrukturi i jačanje vojnih kapaciteta.
Alžir i Libija posebno su važni u tom kontekstu jer se nalaze na sjecištu Sredozemlja, Sahare i Sahela. Stoga letovi prema Alžiru i Libiji nisu odvojeni od ruskih aktivnosti u Africi, nego su dio istog sustava održavanja utjecaja, vojne opreme i ljudstva na južnom krilu Europe.
Iz poljske perspektive problem nije u tome što je iznad njezina teritorija preletio još jedan vojni zrakoplov iz sjeverne Afrike.
Problem je u tome što kroz zračni prostor države članice NATO-a prolazi koridor kojim se koriste zrakoplovi uključeni u vojnu suradnju s Rusijom, dok Moskva istodobno jača svoju vojnu infrastrukturu u Africi i koristi se pravcima preko Alžira i Libije.
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