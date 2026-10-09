Vojni zrakoplov preletio Hrvatsku i završio u Moskvi: Otkriveno što stoji iza ovih sve češćih letova

Zrakoplov je poletio iz alžirske zračne baze Boufarik. Preletio je Italiju, Hrvatsku, Mađarsku i Slovačku, a zatim s juga ušao u poljski zračni prostor. Odatle je nastavio prema istoku te je, prošavši pokraj Hajnówke, ušao u Bjelorusiju. Na kraju je sletio u Moskvu, u zračnu luku Vnukovo, što je uobičajeno odredište tih zrakoplova, izvijestio je poljski obrambeni portal Defence24.