Mamićev kum izgradio je milijunski posao, a na njegovu zemljištu zakopane su tisuće tona otpada

Luka Stanzl/PIXSELL

Poznati hrvatski zlatar i poduzetnik Paško Dodić, koji je uhićen u sklopu proširene USKOK-ove istrage o nezakonitom odlaganju otpada, desetljećima je prisutan u hrvatskom poslovnom i javnom životu. Osim po zlatarskom poslu, poznat je i po vezama s utjecajnim osobama iz sporta, politike i poduzetništva.

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Dodić je druga generacija poznate zlatarske obitelji. Njegov otac Franjo otvorio je prvu zlatarnu u Bjelovaru 1971. godine, a Paško je 1993. pokrenuo vlastiti obrt. Tvrtka Zlatarna Dodić osnovana je 2008. godine i s vremenom je izrasla u jedan od poznatijih domaćih zlatarskih brendova.

Prema poslovnim podacima koje donosi Maja Šurina, novinarka Tportala, Zlatarna Dodić u 2025. ostvarila je oko 11,9 milijuna eura prihoda i zapošljavala 57 radnika. Danas je vodi Paškov sin Filip Dodić, a ukupni prihodi tvrtke i obiteljskog obrta prošle su godine dosegnuli približno 16,9 milijuna eura.

Kum Zdravka Mamića, poznanstva u politici i nogometu

Dodić je poznat i kao kum bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića. Prema pisanju Nacionala, njih dvojica 2015. sudjelovala su na donatorskoj večeri tadašnje predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Dodić je bio među donatorima njezine kampanje, a bivša predsjednica na inauguraciji je nosila nakit iz njegove zlatarne.

Poslovanje je proširio i na nekretnine i turizam. Među njegovim projektima ističe se plan turističkog kompleksa u Vrhovinama, kao i privatno vikend-naselje nedaleko od Plitvičkih jezera.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, u projektu vikend-naselja s 35 parcela sudjeluju i poznata imena poput hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića i bivšeg izbornika Ante Čačića, ali i suci, odvjetnici te poduzetnici.

Na njegovu zemljištu zakopano gotovo 6500 tona otpada

Dodićevo ime našlo se u središtu afere zbog bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom Selu, koji je u njegovu vlasništvu.

Prema nalazima vještačenja koje je objavio USKOK, ondje je zakopano gotovo 6500 tona miješanog otpada, uključujući plastiku, gumu, tekstil, metal i građevinski materijal. Otpad je pronađen i na dubini većoj od četiri metra, a analize su pokazale prisutnost mikroplastike i povišenih koncentracija pojedinih metala.

U veljači 2025. u sklopu iste istrage uhićena je Dodićeva supruga Franciska, koja je poslovno surađivala s Monikom Šincek, suprugom poduzetnika Josipa Šinceka. Franciska Dodić u obrani je tvrdila da je vjerovala kako sudjeluje u zakonitom projektu proizvodnje građevinskog materijala od reciklirane plastike.

Sastanak sa Šincekom i Pripuzom

Nacional je ranije pisao i o sastanku koji su Paško Dodić i Josip Šincek 2023. održali s poduzetnikom Petrom Pripuzom, vlasnikom CIOS grupe, radi dogovora o nabavi otpadne plastike.

Prema tim navodima, tvrtka CE-ZA-R iz CIOS grupe kasnije je tvrtki Tipos Resurs isporučila oko 9000 tona plastike i gume, a za preuzimanje otpada Šincekovoj je tvrtki isplaćeno približno 465.000 eura, uz pokrivanje troškova prijevoza.

Dodić je uhićen u petak ujutro u sklopu nove USKOK-ove akcije povezane s nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima je i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar iz CIOS grupe.

USKOK istražuje sumnje na teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenje i provođenje istrage ne znače da je kaznena odgovornost osumnjičenih utvrđena.