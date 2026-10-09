El Niño bi mogao oslabiti polarni vrtlog: Čeka li nas ledena zima?

Tijekom prethodnih epizoda El Niña povećan rizik od poplava zabilježen je u Južnoj Americi, na jugu SAD-a, u istočnoj Africi i središnjoj Aziji. Istodobno su suše i opasnost od požara izraženije u velikim dijelovima Australije, na sjeveru Južne Amerike te u azijskim zemljama poput Indonezije.