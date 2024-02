Vrhovni sud saslušao argumente za zabranu Trumpove kandidature. Suci su skeptični

Podijeli :

SUZANNE CORDEIRO / AFP

Vrhovni sud SAD-a u četvrtak je saslušao argumente u slučaju pokušaja savezne države Colorado da blokira kandidaturu republikanca Donalda Trumpa na izborima u studenome, no njegovi suci s obje strane političkog spektra izrazili su sumnju glede opravdanosti takve odluke.

Vrhovni sud saslušao je argumente o tome treba li bivši predsjednik zbog događaja 6. siječnja 2021., kad su njegovi pobornici nasilno pokušali zaustaviti potvrdu pobjede aktualnog demokratskog predsjednika Joea Bidena, biti diskvalificiran od ponovne kandidature za Bijelu kuću.

Vrhovni sud Colorada presudio je da Trump ne smije biti kandidat jer je sudjelovao u ‘pobuni’ protiv američke države, nakon čega je slučaj prenesen na Vrhovni sud u Washingtonu. Odluka najvišeg američkog suda odnosit će se na sve savezne države, nakon što je u njima podneseno niz tužbi protiv republikanca, piše BBC.

No, suci Vrhovnog suda u četvrtak su pokazali skepsu prema argumentima Colorada. Taj sud ima konzervativnu većinu, s troje sudaca imenovanih tijekom Trumpovog mandata, no nesklonost pozivu Colorada na zabranu kandidature republikanca pokazalo je i dvoje liberalnih sudaca, Elena Kagan i Ketanji Brown Jackson, piše New York Times.

Konačna odluka neće biti donesena brzo, no smatra se ne i kasnije od 5. ožujka, takozvanog ‘superutorka’ kad na predizbore izlaze sam Colorado i još 14 drugih saveznih država.

