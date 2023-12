Vurušić o ratu u Ukrajini: Dolazi do umora zbog taktike koju Putin vodi

Podijeli :

REUTERS/Alex Babenko

Vlado Vurušić, novinar Jutarnjeg lista i stručnjak za vanjsku politiku bio je gost Novog dana kod naše Sandre Križanec s kojom je komentirao događaje koji su obilježili 2023. godinu.

Što je sve obilježilo 2023. godinu?

Vlado Vurušić rekao je kako su najistaknutiji događaji u 2023. godini rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, određeni događaji u Africi, izbori u Europi, a posebno poljski izbori.

“Rat u Ukrajini traje i ne vidi mu se kraj, dolazi do umora i zasićenja zbog taktike koju je Vladimir Putin, ruski predsjednik, odnosno Rusija preuzela, a to je iscrpljivanje jer smatraju da imaju više resursa nego Ukrajinci, ali to je rizična igra”, objasnio je Vurušić.

“Vidjet ćemo kako će se to razvijati u 2024. godini s obzirom na to da su te godine američki izbori koji mogu imati veliki utjecaj i Ukrajina može biti kolateralna žrtva te kampanje u Americi, a ta kampanja bit će vrlo napeta i teška. Rat će trajati i teško je vjerovati da će doći do mirovnih pregovora”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stjepan već treći Božić dočekao u kontejneru s 12 djece i četvero unučadi: “Ispadnemo kao Indijanci” Turisti došli proslaviti Novu godinu u Hrvatsku pa ostali iznenađeni: “Hrana vam je skupa. Cijene su kao u Austriji”