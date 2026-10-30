AMERIČKI PRITISAK
Zelenski popustio pred Trumpovim glavnim zahtjevom?
Ukrajinska vojska obustavila je napade na ruske rafinerije nafte nakon pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je u četvrtak Wall Street Journal, pozivajući se na osobe upoznate s tim operacijama.
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Navodi se kako je neslužbena obustava započela početkom prošlog tjedna, a očekuje se da će potrajati sve do završetka američkih izbora na sredini mandata, a možda čak i duže, navodi Journal.
Reuters nije mogao odmah potvrditi te navode.
Trump je nedavno, za medijsku kuću Newsmax, izjavio da je sramota što je Ukrajina ponovno počela napadati ruske rafinerije istaknuvši da zbog toga cijene energije u svijetu ostaju visoke.
Ukrajina je napala rusku rafineriju nafte nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio da Kijev odustaje od primirja koje se odnosilo na energetska postrojenja, a koje je prethodno najavio Trump, te je kritizirao Trumpovu spremnost na sklapanje dogovora s Moskvom.
"Sve što on radi jest to da podiže cijenu nafte u svijetu. Pa, mislim da je to sramota", rekao je Trump prije dva tjedna u intervjuu za Newsmax, nakon što je Ukrajina pogodila rafineriju tvrtke Rosnjeft jugoistočno od Moskve, koja pomaže u opskrbi ruskog glavnog grada.
"Postoji mnogo ciljeva koje možete napasti, ali kada gađate rafinerije u kojima se proizvodi dizelsko gorivo, a to je potrebno i nama i svijetu, onda on ne čini nikakvu uslugu svijetu", komentirao je američki predsjednik ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja.
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