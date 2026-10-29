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Ruski dron pogodio putnički vlak u Ukrajini, najmanje 13 mrtvih. Oglasio se Zelenski

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N1 Info
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29. lis. 2026. 11:44
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Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
AP Photo/Stefan Jeremiah

Najmanje 13 ljudi poginulo je, a petero je ozlijeđeno u jutrošnjem ruskom napadu na željeznički kolodvor u ukrajinskom gradu Dnjipru.

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Meta napada bio je putnički vlak koji se pripremao krenuti prema Zaporižji. Unatoč upozorenju na zračnu opasnost i obavijestima o povećanoj prijetnji, ljudi su se i dalje nalazili na peronu, izvijestile su Ukrajinske željeznice.

Prema objavi Ukrajinskih željeznica na društvenim mrežama, vlak je trebao krenuti prema Zaporižji kada je kolodvor napao ruski dron na mlazni pogon, piše Kyiv Independent.

Nakon napada na mjesto događaja stigle su hitne službe. Guverner Dnipropetrovske oblasti Oleksandr Hanža izvijestio je da medicinske ekipe pružaju prvu pomoć ozlijeđenima.

Napad na Dnipro najnoviji je u nizu ruskih udara na ukrajinsku željezničku infrastrukturu. Posljednjih mjeseci napadi su usmjereni i na putničke vlakove, čime se dodatno ugrožava civilni promet i sigurnost putnika.

"Vrijeme je za nove, snažnije korake sankcija"

"Rusi su izveli napad dronom na peron gdje su stajali običan prigradski vlak i redovni putnički vlak. Nažalost, do sada je potvrđeno da je poginulo 13 ljudi. Izražavam sućut njihovim obiteljima i voljenima. Još deset ljudi je ozlijeđeno. Sve potrebne hitne službe rade na mjestu događaja.

Koliko je terorističkih napada Rusija izvela protiv našeg naroda otkako su ukinute sankcije određenim ruskim oligarsima i ruskom energetskom sektoru, umjesto da deeskalira? Upravo zato Ukrajina oduvijek govori da je potrebna pravedna i odlučna akcija Amerike i Europe kao odgovor na rusku eskalaciju - sankcije protiv Moskve i njezinog ratnog stroja ne smiju se ublažavati sve dok ovaj ruski rat traje. Vrijeme je za nove, snažnije korake sankcija od strane EU, Sjedinjenih Država i G7. Zahvaljujem svima koji su spremni pomoći na ovaj način", objvio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

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dnjipro rat u ukrajini ruski napad ukrajina

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