Ruski dron pogodio putnički vlak u Ukrajini, najmanje 13 mrtvih. Oglasio se Zelenski

Koliko je terorističkih napada Rusija izvela protiv našeg naroda otkako su ukinute sankcije određenim ruskim oligarsima i ruskom energetskom sektoru, umjesto da deeskalira? Upravo zato Ukrajina oduvijek govori da je potrebna pravedna i odlučna akcija Amerike i Europe kao odgovor na rusku eskalaciju - sankcije protiv Moskve i njezinog ratnog stroja ne smiju se ublažavati sve dok ovaj ruski rat traje. Vrijeme je za nove, snažnije korake sankcija od strane EU, Sjedinjenih Država i G7. Zahvaljujem svima koji su spremni pomoći na ovaj način", objvio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.