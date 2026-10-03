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Tennessee

Žena preživjela dvije smrtonosne injekcije, šef zatvorskog sustava podnio ostavku

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Hina
|
03. lis. 2026. 20:35
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A picture taken on December 4, 2007 shows death row inmate Christa Pike entering a Knox County Criminal Court in Knoxville, Tennessee, US., obtained by Reuters on September 30, 2026.
J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY

Čelnik zatvorskog sustava savezne države Tennessee (TDOC), povjerenik Frank Strada, odlazi s dužnosti nakon neuspješnog pogubljenja zatvorenice Christe Pike, koja je preživjela dvije doze smrtonosne injekcije te je sada u kritičnom stanju.

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Frank Strada odlazi s dužnosti ovaj mjesec, najavio je guverner Bill Lee u subotu, dok nezavisna istraga istražuje što je pošlo krivo tijekom pokušaja pogubljenja.

"Povlačenje s dužnosti u najboljem je interesu građana Tennesseeja dok traje nezavisna istraga", rekao je Strada.

Kazao je kako i dalje vjeruje da je sve provedeno u skladu s uspostavljenim protokolom, no nazvao je provjeru "potpuno prikladnom i potrebnom".

Lee je rekao da prihvaća Stradinu odluku te mu se zahvalio na službi.

"Povjerenik Strada časno je obnašao dužnost i cijenim njegovu spremnost da stavi interese stanovnika Tennesseeja na prvo mjesto u ovom teškom trenutku", rekao je guverner.

Prijelazni povjerenik bit će imenovan naknadno. Pedesetogodišnja Christa Pike trebala je biti smaknuta u srijedu, no preživjela je dvije smrtonosne injekcije. Njezini odvjetnici rekli su u petak da je u nesvjesnom stanju te da je na respiratoru u bolnici.

Vlasti u Tennesseeju tek bi trebale objasniti zašto je Pike preživjela unatoč tome što je primila dvije doze pentobarbitala, lijeka koji ju je trebao ubiti. Lee je naredio nezavisnu istragu incidenta, koji je otad potaknuo raspravu o smrtnoj kazni i metodama smaknuća u Sjedinjenim Državama.

Pike je osuđena na smrt 1996. godine zbog ubojstva 19-godišnje Colleen Slemmer. U vrijeme zločina bilo joj je 18 godina. Slemmer je mučena i ubijena u udaljenom području Sveučilišta Tennessee u Knoxvilleu.

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christa pike propalo pogubljenje smrtna kazna smrtonosna injekcija tennessee

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