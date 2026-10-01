pokušaj pogubljenja
Osuđenica na smrt prevezena u bolnicu: Nakon dvije smrtonosne injekcije srce joj je i dalje kucalo
Zatvorenica osuđena na smrt u Tennesseeju Christa Pike prevezena je u bolnicu nakon što joj je srce i dalje kucalo poslije dvije smrtonosne injekcije tijekom pokušaja pogubljenja, rekao je njezin odvjetnik.
Njezin pravni tim podnio je hitan zahtjev za obustavu pogubljenja dok je ono još trajalo, navodeći: „Gospođa Pike izgubila je svijest, ali i dalje ima puls i glasno hrče.”
Jedan od njezinih odvjetnika rekao je BBC-ju da se 50-godišnjoj Pike u bolnici „pružaju mjere za spašavanje života” nakon što su joj ubrizgane dvije doze pentobarbitala, piše BBC.
Pike je 1996. osuđena na smrt zbog ubojstva 19-godišnje Colleen Slemmer.
Pokušaj pogubljenja proveden je u zatvoru Riverbend Maximum Security Institution u Nashvilleu oko 20 sati po lokalnom vremenu u srijedu navečer.
Pike je dobila dvije doze pentobarbitala, a zastor u prostoriji za svjedoke dvaput je spuštan, izvijestio je Associated Press.
Novinare su u jednom trenutku zamolili da napuste prostoriju, navodi agencija.
Pravni tim Christe Pike u priopćenju za list Tennessean naveo je: „Država Tennessee večeras ponovno nije uspjela provesti zakonito pogubljenje.
Ne pričinjava nam zadovoljstvo što smo bili u pravu, ali pokazalo se da su zabrinutosti gospođe Pike bile opravdane: otežan pristup venama, pucanje vena, razgrađeni pentobarbital, nedostupnost hitne medicinske pomoći kada stvari neizbježno krenu po zlu — sve prema protokolu koji je i dalje obavijen tajnošću.”
Odvjetnici Christe Pike podnijeli su hitan zahtjev za odgodu pogubljenja i pružanje medicinske pomoći nakon što je smrtonosna injekcija očito pošla po zlu.
Okružni sudac Clifton L. Corker donio je odluku u kojoj je naveo da je „medicinsko osoblje počelo pružati medicinsku skrb kako je zatraženo u podnesku”.
Odjel za izvršenje kazni države Tennessee priopćio je da stoji iza svih postupaka poduzetih tijekom pokušaja pogubljenja.
„Odjel za izvršenje kazni države Tennessee slijedio je svaki korak zakonitog, utvrđenog protokola za pogubljenja koji je odobrio ured glavnog državnog odvjetnika”, rekla je glasnogovornica Odjela Dorinda Carter za Tennessean.
„Kemikalija koja se koristi za smrtonosnu injekciju prema tom protokolu dosljedno se pokazivala učinkovitom, a protokol ne dopušta dodatne postupke izvan onoga što je večeras provedeno. Christa Pike prevezena je u medicinsku ustanovu izvan zatvora”, rekla je.
Dr. Joel Zivot, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Emory, koji je BBC-ju rekao da ga je pravni tim Christe Pike angažirao kao medicinskog stručnjaka, izjavio je da ona tijekom pokušaja pogubljenja vjerojatno nikada nije dosegnula dovoljnu razinu pentobarbitala u krvi da bi došlo do prestanka disanja i zatajenja kardiovaskularnog sustava.
„Vrlo je moguće da će zbog kašnjenja s početkom reanimacije pretrpjeti ozljedu mozga”, rekao je Zivot u e-poruci.
Smrtna kazna ipak je provedena nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio odgodu koju je u srijedu ujutro odobrio niži sud. Bio je to drugi put u dva dana da su suci odobrili izvršenje smrtne kazne nad Pike smrtonosnom injekcijom.
U odluci ranije tijekom dana suci Američkog prizivnog suda za šesti okrug privremeno su zaustavili pogubljenje, navodeći da im je potrebno više vremena za razmatranje argumenata u slučaju Pike.
Njezini odvjetnici tvrdili su da porota prije nego što ju je 1996. osudila na smrt nije dobila priliku razmotriti olakotne okolnosti povezane s dokumentiranom poviješću seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.
Obrana je navela da je država Tennessee godinama na sudu tvrdila kako je Pike lagala da je kao dijete bila seksualno zlostavljana.
Međutim, na nedavnom ročištu o načinu izvršenja smrtne kazne država je rekla da ne osporava da je bila seksualno zlostavljana i silovana.
Guverner Tennesseeja ovoga je tjedna odbio zahtjev Pike za pomilovanje. Ona je jedina žena među osuđenicima na smrt u toj saveznoj državi.
Pike je imala 18 godina kada je sa svojim tadašnjim dečkom Tadarylom Shippom pretukla, mučila i ubila 19-godišnju Colleen Slemmer, koju su upoznali u programu osposobljavanja za problematične tinejdžere.
U molbi za pomilovanje Pike je rekla da je namjeravala pretući Slemmer, ali ne i ubiti je, te da se nije uspjela „zaustaviti”.
„Bila sam mentalno bolesna 18-godišnjakinja”, rekla je u izjavi. „Trebale su mi godine da uopće shvatim težinu onoga što sam učinila. Još više da prihvatim na koliko sam života utjecala. Oduzela sam život nečijem djetetu, sestri, prijateljici. Sada mi je mučno kada pomislim da sam bila sposobna počiniti takav zločin.”
Ubojstvo iz 1995. izazvalo je golemu medijsku pozornost u Knoxvilleu u Tennesseeju nakon što je Colleen pronađena s obrnutim pentagramom — simbolom koji se povezuje sa sotonističkim skupinama — urezanim u prsa. Pike je negirala da je sama urezala taj simbol.
Prije ubojstva Pike je optužila Colleen da ju je vrijeđala i pokušavala joj preoteti tadašnjeg dečka.
Dvoje drugih štićenika programa kasnije je svjedočilo da se Pike hvalila ubojstvom i prije i nakon što se dogodilo te da im je pokazala komadić Colleenine lubanje.
Majka Colleen Slemmer rekla je da želi da se pogubljenje izvrši, navodeći za Associated Press da je desetljećima čekala da se kazna nad Pike provede.
„Svaki put kada pomislim na to, mislim na Colleen kako osjeća tu bol i pokušava ustati i pobjeći”, rekla je May Martinez agenciji u subotu.
Rekla je da je jedna skupina pomogla prikupiti novac kako bi ona i suprug mogli otputovati iz Floride u Tennessee i svjedočiti pogubljenju.
„Ne prođe ni dan, ni minuta, a da ne mislim na Colleen. Blagdani su najgori”, rekla je Martinez.
Od 1976., kada je Vrhovni sud ponovno dopustio smrtnu kaznu, u SAD-u je pogubljeno samo 18 žena, u usporedbi s 1663 muškarca. To je oko jedan posto svih pogubljenja u SAD-u.
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