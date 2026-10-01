Osuđenica na smrt prevezena u bolnicu: Nakon dvije smrtonosne injekcije srce joj je i dalje kucalo

„Bila sam mentalno bolesna 18-godišnjakinja”, rekla je u izjavi. „Trebale su mi godine da uopće shvatim težinu onoga što sam učinila. Još više da prihvatim na koliko sam života utjecala. Oduzela sam život nečijem djetetu, sestri, prijateljici. Sada mi je mučno kada pomislim da sam bila sposobna počiniti takav zločin.”