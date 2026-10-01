Christa Pike tražila je ženski streljački vod, a ne smrtonosnu injekciju

U siječnju 1995. Pike, njezin tada 17-godišnji dečko Tadaryl Shipp i 18-godišnja Shadolla Peterson namamili su Slemmer u šumovito područje, gdje su je mučili i ubili. Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti nakon što se doznalo da je na tijelu žrtve urezan pentagram. Pike je nakon zločina zadržala dio lubanje žrtve.