Kontroverzno pogubljenje
Christa Pike tražila je ženski streljački vod, a ne smrtonosnu injekciju
Christa Gail Pike (50) trebala je u Tennesseeju postati prva žena pogubljena u toj saveznoj državi nakon otprilike 200 godina. No pogubljenje je odgođeno nakon pravne drame, a potom su dva pokušaja smrtonosne injekcije završila neuspješno.
Christa Gail Pike, osuđena za brutalno ubojstvo 19-godišnje kolegice iz studentskog centra, trebala je u srijedu navečer biti pogubljena smrtonosnom injekcijom u Tennesseeju. Međutim, njezino pogubljenje obilježili su pravni preokreti i problemi tijekom samog postupka.
Federalni sud u srijedu je privremeno zaustavio izvršenje smrtne kazne, no američki Vrhovni sud ukinuo je tu odluku otprilike sat vremena prije isteka roka predviđenog za pogubljenje. Unatoč tome, prema navodima vlasti, dva pokušaja primjene smrtonosne injekcije nisu rezultirala njezinom smrću. Pike je potom prevezena u bolnicu izvan zatvora, piše Al Jazeera.
Ministarstvo zatvorske uprave Tennesseeja priopćilo je da je postupak proveden u skladu s propisanim protokolom te da je korištena metoda dosad bila učinkovita.
Tražila streljački vod umjesto injekcije
Pike je ranije zatražila da bude pogubljena strijeljanjem, a ne smrtonosnom injekcijom. Njezini odvjetnici predlagali su i streljački vod sastavljen isključivo od žena.
U kolovozu su predložili i vješanje, ističući da je to metoda kojom je Tennessee posljednji put pogubio ženu. Država se tome usprotivila, među ostalim navodeći da nema potrebnu opremu ni zakonsku ovlast za takvo pogubljenje.
Tennessee dopušta smrtonosnu injekciju i električnu stolicu. Zatvorenici čiji su zločini počinjeni prije siječnja 1999. mogu birati električnu stolicu, a Pike je zločin počinila 1995. godine.
Brutalno ubojstvo 19-godišnje kolegice
Pike je 1996. godine osuđena za ubojstvo Colleen Slemmer, 19-godišnje kolegice iz strukovnog centra Job Corps u Knoxvilleu.
U siječnju 1995. Pike, njezin tada 17-godišnji dečko Tadaryl Shipp i 18-godišnja Shadolla Peterson namamili su Slemmer u šumovito područje, gdje su je mučili i ubili. Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti nakon što se doznalo da je na tijelu žrtve urezan pentagram. Pike je nakon zločina zadržala dio lubanje žrtve.
Pike i Shipp priznali su krivnju. Pike je osuđena na smrt, dok je Shipp dobio kaznu doživotnog zatvora uz mogućnost uvjetnog otpusta.
Odvjetnici traže da joj se kazna preinači
Branitelji Christe Pike godinama pokušavaju spriječiti izvršenje smrtne kazne. Od guvernera Tennesseeja Billa Leeja tražili su da kaznu preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.
Kao jedan od razloga naveli su njezino teško djetinjstvo i traume. U dokumentima se navodi da je njezina majka tijekom trudnoće obilno konzumirala alkohol, što je, prema obrani, moglo utjecati na razvoj njezina mozga i kontrolu impulsa.
Odvjetnici ističu i da je Pike u vrijeme zločina imala samo 18 godina te da danas, s 50 godina, više nije ista osoba.
U zahtjevu za pomilovanje navodi se da je kao dijete bila izložena nasilju, zanemarivanju i seksualnom zlostavljanju. Obrana tvrdi da bi upravo postupak smrtonosne injekcije mogao kod nje izazvati snažne traumatske reakcije.
Guverner Lee odbio je pomilovanje, dok je skupina stručnjaka Ujedinjenih naroda za ljudska prava pozvala da joj se smrtna kazna preinači.
Zašto je slučaj toliko neobičan?
Pogubljenja žena u SAD-u vrlo su rijetka. Od 1976., kada je Vrhovni sud ponovno omogućio izvršavanje smrtne kazne, pogubljeno je 1683 ljudi, među kojima samo 18 žena.
Pike je ujedno jedina žena na listi osuđenika na smrt u Tennesseeju. Ta je savezna država od 1976. pogubila 17 ljudi.
Odvjetnici također tvrde da bi Pike bila jedina osoba u modernoj povijesti Tennesseeja pogubljena za zločin počinjen dok je bila tinejdžerica.
Kako funkcionira smrtna kazna u SAD-u?
Smrtna kazna trenutačno postoji u 27 američkih saveznih država, iako je u četiri njezina primjena suspendirana.
Smrtonosna injekcija dopuštena je u svim državama koje imaju smrtnu kaznu. Električna stolica dopuštena je u devet država, plin također u devet, a strijeljanje u pet.
U srpnju 2026. Idaho je strijeljanje odredio kao primarnu metodu izvršenja smrtne kazne. Od 1976. godine smrtonosna injekcija korištena je u 1491 pogubljenju, električna stolica 163 puta, plin 19 puta, a streljački vod samo šest puta.
Vješanje, nekoć jedna od glavnih metoda pogubljenja, danas nije dopušteno ni u jednoj saveznoj državi.
Zašto su metode pogubljenja predmet kontroverzi?
Kritičari smrtne kazne upozoravaju da nijedna metoda ne jamči da će postupak proteći brzo i bez komplikacija.
Kod smrtonosne injekcije problem može nastati ako se ne pronađe odgovarajuća vena ili lijek ne dospije pravilno u krvotok. U takvim slučajevima zatvorenik može pretrpjeti snažnu bol.
Slični problemi zabilježeni su i kod drugih metoda. Električna stolica ne mora izazvati smrt nakon prvog električnog udara, dok pogrešno izvedeno vješanje može dovesti do dugotrajnog gušenja.
Kod pogubljenja streljačkim vodom također su zabilježeni slučajevi u kojima meci nisu pogodili srce. Autopsija Mikal Mahdija, pogubljenog u Južnoj Karolini 2025., pokazala je da su ga pogodila samo dva od tri metka, pri čemu nijedan nije pogodio srce.
Posebnu pozornost posljednjih godina izazvala je metoda pogubljenja dušikom. Kenneth Smith, prvi čovjek pogubljen na taj način, prema svjedocima je nekoliko minuta bio pri svijesti i snažno se grčio.
Upravo zbog mogućnosti pogrešaka i teške patnje metode izvršenja smrtne kazne i dalje su predmet brojnih sudskih postupaka i rasprava o tome predstavljaju li kršenje zabrane okrutnog i neuobičajenog kažnjavanja iz Osmog amandmana američkog Ustava.
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