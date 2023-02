Podijeli :

Izvor: AFP

ChatGPT star je tek nekoliko mjeseci, a već je u poslovnom svijetu digao prašinu. Stručnjaci kažu da bi ovaj alat, ali i drugi slični programi, mogao predstavljati prijetnju za neke vrste poslova, pogotovo one uredske.

Ovaj chatbot toliko je moćan da bi u teoriji mogao dobiti posao u Googleu kao programer na početnoj razini. Zaposlenici Amazona koji su testirali ChatGPT kažu da alat “vrlo dobro odgovara na pitanja korisnika, odlično sastavlja dokumentaciju za obuku, a i odlično rješava upite vezane za korporativnu strategiju.”

Ipak, korisnici ChatGPT-ja također su otkrili da ovaj bot može dijeliti dezinformacije, netočno odgovarati na pitanja o programiranju, ali i pogrešno rješavati osnovne matematičke probleme.

Anu Madgavkar, partnerica na McKinsey globalnom institutu, kaže da je ljudska prosudba još uvijek potrebna u kombinaciji s tehnologijom, kako bi se izbjegle ovakve greške.

“Moramo razmišljati o ovim programima kao alatima koji poboljšavaju produktivnost, a ne kao o nečemu što će nas zamijeniti,” kaže Madgavkar.

Business Insider sastavio je popis od 10 poslova koje bi, prema mišljenju stručnjaka, uskoro mogla zamijeniti umjetna inteligencija.

1. IT poslovi (programeri, softverski inženjeri, analitičari podataka)

Programiranje je danas vrlo tražena vještina, no moguće je da bi ChatGPT i slični alati mogli popuniti neke poslove u skoroj budućnosti. “Vrlo je realno” da bi AI tehnologije mogle zamijeniti ljude na nekim IT poslovima kao što su softver development, web development, kompjutersko programiranje ili analiza podataka, kaže Madgavkar.

To je zato jer ChatGPT poprilično dobro barata brojkama i postiže relativno točne rezultate.

Ovakve AI tehnologije mogle bi proizvoditi kodove za programiranje brže od ljudi, što znači da bi trebalo zaposliti manje osoba za odrađivanje poslova, kaže Mark Muro, viši suradnik na Brookings institutu koji istražuje utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada u SAD-u.

Neke tech kompanije već razmišljaju o tome da neke inženjere zamijene umjetnom inteligencijom.

Ipak, profesor s poslovne škole Columbia Oded Netzer misli da će umjetna inteligencija prije pomagati programerima umjesto da ih zamijeni.

“Što se tiče poslova, mislim da je to prije alat za poboljšanje, a ne zamjenu poslova,” kaže Netzer. “Programiranje je dobar primjer.”

2. Medijski poslovi (novinarstvo, oglašavanje, kreiranje sadržaja)

Medijski poslovi u cjelini mogli bi se suočiti s posljedicama alata kao što je ChatGPT, kaže Madgavkar, zato jer umjetna inteligencija može vrlo dobro pisati, čitati i shvatiti tekstualne podatke.

“Analiziranje i interpretiranje ogromne količine jezičnih podataka i informacija je vještina koju očekujete od umjetne inteligencije,” dodaje ona.

Ekonomist Paul Krugman kaže da bi ChatGPT mogao izvještavati i pisati “mnogo efikasnije od ljudi.”

Medijska industrija već počinje eksperimentirati sa sadržajem koji stvara umjetna inteligencija. Portal specijaliziran za tech vijesti, CNET, upotrijebio je alat sličan ChatGPT-ju za pisanje desetaka članaka, iako su morali objaviti određeni broj ispravaka tih tekstova. Popularni Buzzfeed je najavio da će koristiti tu tehnologiju za stvaranje novog sadržaja.

No Madgavkar naglašava da veliki dio posla koji rade content kreatori ne može biti automatiziran.

“Za svaki od ovih poslova ključna je ogromna količina ljudske prosudbe,” kaže ona.

3. Pravni poslovi (asistenti, pomoćni pravnici)

Kao i poslovi u medijskoj industriji, i u pravnoj industriji postoje pozicije na kojima su ljudi zaduženi za proučavanje ogromne količine informacija koje moraju učiniti čitljivijima u kraćim sažecima.

Poslovi orijentirani na jezik mogu biti automatizirani, kaže Madgavkar.

“Podaci su zapravo vrlo strukturirani, vrlo orijentirani na tekst, prema tome dobro ih može obavljati umjetna inteligencija,” dodaje.

Međutim, ni ti poslovi se ne mogu potpuno automatizirati jer je svejedno potrebna ljudska prosudba kako bi se pravilno shvatilo što klijent ili poslodavac želi.

“Ovi poslovi prije će u umjetnoj inteligenciji dobiti pojačanje produktivnosti, jer ti se ti alati mogu koristiti za poboljšanje posla”, kaže Madgavkar.

4. Analitičari tržišta

Umjetna inteligencija vrlo dobro može analizirati podatke i predviđati ishode, kaže Muro. Zato bi istraživanje tržišta moglo iskusiti velike promjene uvođenjem alata umjetne inteligencije.

Analitičari tržišta skupljaju podatke, identificiraju trendove i osmišljavaju efikasne marketinške kampanje.

“To su sve stvari koje umjetna inteligencija može raditi”, kaže Muro.

5. Učitelji

Učitelji diljem svijeta zabrinuti su da bi učenici i studenti mogli koristiti ChatGPT kako bi varali na ispitima, ali Pengcheng Shi, zamjenik dekana na odsjeku za računarstvo i informacijske znanosti na institutu za tehnologiju Rochester kaže da bi se oni također morali zabrinuti i za vlastite poslove.

“ChatGPT već sad može podučavati čitave razrede”, izjavio je Shi za New York Post. “Iako ima greške i rupe u znanju, to se vrlo lako može poboljšati,” dodaje. “ChatGPT zapravo samo treba obučiti.”

6. Poslovi u financijama (osobni savjetnici, analitičari)

Kao i analitičari tržišta, financijski analitičari, osobni savjetnici i drugi poslovi u polju osobnih financija koji zahtijevaju rukovanje velikim količinama brojčanih podataka mogu biti pod utjecajem umjetne tehnologije, kaže Muro.

“Umjetna inteligencija može identificirati tržišne trendove, razaznati koje investicije su bolje, a koje lošije, sve to komunicirati, ali i preko velike količine podataka može predvidjeti bolje investicije”, dodaje.

Ovi analitičari mnogo zarađuju, kaže, ali dio njihovog posla može biti automatiziran.

7. Brokeri

Pengcheng Shi navodi da bi i poslovi na Wall Streetu mogli biti u opasnosti.

“U investicijske banke ljudi dolaze raditi ravno s faksa, gdje provedu dvije ili tri godine radeći posao robota i izrađujući modele u Excel tablicama – sve to može raditi umjetna inteligencija”, kaže on.

8. Grafički dizajneri

U izdanju časopisa Harvard Business Review iz prosinca, tri profesora spominju alat DALL-e, koji može u sekundama stvarati slike, kao potencijalnu opasnost za poslove u industriji grafičkog dizajna.

“Ima veće vještine od milijuna ljudi po pitanju kreiranja i manipuliranja slika, a to će imati ogroman utjecaj na gospodarstvo,” napisali su tada, dodajući da “ovi nedavni napretci u polju umjetne inteligencije sigurno će dovesti do ere financijskih problema za one koji se ne uspiju prilagoditi i čiji poslovi će biti direktno pogođeni.”

9. Računovođe

Računovodstvo se generalno smatra stabilnom profesijom, no ni ona nije bez rizika.

“Tehnologija nije još potpuno zamijenila ljudske zaposlenike, no neki su već ostali bez posla”, upozorava Brett Caraway, profesor na Institutu za komunikaciju, kulturu, informacije i tehnologiju na sveučilištu u Torontu.

Caraway dodaje da bi u opasnosti pogotovo mogao biti “intelektualni rad.”

“To bi mogli biti odvjetnici, računovođe”, kaže. “Ovo je nešto novo i biti će zanimljivo vidjeti koliko će nereda unijeti u zapošljavanje i politiku.”

10. Agenti korisničke podrške

Vjerojatno ste i sami već nazvali korisničku podršku neke kompanije, a s druge strane vam se javio robot. ChatGPT i njemu slične tehnologije mogle bi proširiti ovaj trendu.

Studija iz 2022., koju je provela kompanija za tech istraživanja Gartner, predviđa da će do 2027. chatbotovi biti glavni kanal za korisničku podršku za gotovo četvrtinu kompanija.

