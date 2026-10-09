Oglas

ZASTUPNICA MOŽEMO

Benčić za N1: Građani godinama prijavljuju ilegalno odlaganje otpada, ali institucije ne reagiraju

author
N1 Info
|
09. lis. 2026. 14:55
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Sandra Benčić, članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz Možemo, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, komentirala je situaciju oko Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) i otpada u Gospiću.

Oglas

PROČITAJTE JOŠ

Teme
n1 tv n1tv video sandra benčić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ