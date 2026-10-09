ZASTUPNICA MOŽEMO
Benčić za N1: Građani godinama prijavljuju ilegalno odlaganje otpada, ali institucije ne reagiraju
N1 Info
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09. lis. 2026. 14:55
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Sandra Benčić, članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz Možemo, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, komentirala je situaciju oko Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) i otpada u Gospiću.
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