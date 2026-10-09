PRIJETNJE I FIZIČKI NAPADI
Poznati zagrebački svećenik povlači se iz župe: "Duboko sam potresen i preplašen"
Popularni svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao Don Dante, objavio je da se do daljnjega povlači iz župničke službe zbog ozbiljnih prijetnji i fizičkih napada s kojima se, kako navodi, suočava u posljednje vrijeme.
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U priopćenju objavljenom na Facebooku Don Dante izvijestio je da je policija preuzela slučaj i provodi kriminalističko istraživanje. O povlačenju je, kako je naveo, odlučio obavijestiti vjernike nakon dogovora s biskupom.
"Zbog vlastite sigurnosti, ali i zbog mira ove župne zajednice, do daljnjega se moram povući i neću biti u mogućnosti djelovati kao vaš župnik", poručio je župljanima i javnosti.
Priznao je i da su ga događaji snažno pogodili te da je uplašen jer ne zna tko stoji iza napada ni koji je njihov motiv.
"Kao vaš svećenik, ali prije svega kao čovjek od krvi i mesa, moram vam priznati svoju ljudsku slabost. Zbog svega što se dogodilo, duboko sam potresen i preplašen", napisao je.
Tvrdi da su ga napadači promatrali mjesec dana
U svojoj objavi Don Dante iznio je i tvrdnje o mogućim počiniteljima. Prema njegovim saznanjima, osobe koje su ga napale došle su iz parka, a prije napada na njegovu kućnom pragu promatrale su ga mjesec dana.
"To nisu školska djeca, to nisu roditelji – to su mangupi, a mangupa je lako prepoznati", napisao je, pozvavši roditelje da budu posebno oprezni.
Upozorio je i na nekoliko lokacija za koje smatra da bi mogle biti povezane s osobama koje stoje iza zastrašivanja. Spomenuo je krov mjesne zajednice te gotovo napuštenu kuću u Konvalskoj ulici, preko puta škole, za koju tvrdi da bi mogla služiti kao njihovo uporište.
Zahvalio osobi koja mu je pružila podršku
Don Dante posebno je zahvalio Anti Sučiću, istaknuvši da mu je tijekom posljednja dva mjeseca bio jedina osoba koja mu je vjerovala kada je govorio o zastrašivanjima te da mu je pružio konkretnu pomoć i podršku.
Istodobno je pozvao župljane da ne dopuste da nemir naruši zajedništvo njihove zajednice te ih zamolio da ga uključe u svoje molitve.
Dok bude odsutan, mise i ostale vjerske obrede predvodit će svećenici iz dekanata. O budućim koracima i odlukama biskupije vjernici će, najavio je, biti pravodobno obaviješteni.
"Do daljnjega vaš sam župnik kojem treba vaša molitva", zaključio je Don Dante, potpisavši se kao "vaš župnik i prijatelj onih na rubu".
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