"nema govora o diverziji"
Brodić o izlijevanju nafte kod Nove Gradiške: "Svi su na terenu, traje uzbuna"
N1 Info
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13. stu. 2026. 13:49
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Kod naše Hanan Nanić u Studiju uživo gostovao je Ivan Brodić s Energypressa i komentirao izlijevanje nafte iz JANAF-ova naftovoda u naselju Prvča kod Nove Gradiške.
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