o tragediji u Jankomiru
Grmoja: Kako je jedan potrošeni, posrnuli ministar iz SDP-ove vlade završio na čelu Uprave važne ustanove?
N1 Info
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12. stu. 2026. 13:29
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Gost našeg Hrvoja Krešića bio je predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja. Razgovarali su o političkoj odgovornosti, propustima sustava i posljedicama tragedije u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan.
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