afera gospić
Selak Raspudić za N1: "Ili SOA nije odradila svoj posao ili netko laže"
N1 Info
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09. lis. 2026. 14:49
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Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirala proširenje istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću.
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