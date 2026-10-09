Oglas

afera gospić

Selak Raspudić za N1: "Ili SOA nije odradila svoj posao ili netko laže"

author
N1 Info
|
09. lis. 2026. 14:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirala proširenje istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću.

Oglas

PROČITAJTE JOŠ

Teme
n1 tv n1tv video marija selak raspudić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ