Udruga za prava pacijenata
Karačić traži smjene: "Ovo je slom sustava, apsolutna je laž da nisu znali"
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Jasna Karačić iz Udruge za promicanje prava pacijenata. Razgovarale su o smrti Kristiana Josipa Periša i svim problemima u zdravstvenom sustavu koje je ta tragedija otkrila.
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