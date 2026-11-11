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sigurnosni analitičar za n1

Redžepović o pregovorima: "Trumpova dva diletanta nemaju pojma o geopolitici, Rusi ih vuku za nos"

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N1 Info
|
11. stu. 2026. 12:56
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Sigurnosni i vojni analitičar te kolumnist portala Telegram Goran Redžepović gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića te komentirao prvi dan rusko-ukrajinskih pregovora koji su nakon devet mjeseci počeli u Abu Dhabiju, kao i trenutno stanje na bojištu.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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