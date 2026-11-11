Redžepović o pregovorima: "Trumpova dva diletanta nemaju pojma o geopolitici, Rusi ih vuku za nos"

Sigurnosni i vojni analitičar te kolumnist portala Telegram Goran Redžepović gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića te komentirao prvi dan rusko-ukrajinskih pregovora koji su nakon devet mjeseci počeli u Abu Dhabiju, kao i trenutno stanje na bojištu.

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