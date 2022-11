Podijeli :

Izvor: N1

Institucija pučkog pravobranitelja u Hrvatskoj u srijedu obilježava 30 godina postojanja. Konferencijom "Zaštita ljudskih prava i vladavine prava" obilježena je ova važna godišnjica. Tim povodom obratio se premijer Andrej Plenković.

Na početku razgovora s novinarima premijer je naglasio važnost odustajanja o fosilnih goriva te spomenuo važnost brige za klimu. EK je, kaže, izašao s prijedlogom oko plina kojim nisu bile zadovoljne mnoge zemlje članice. Kaže kako je smisao političkog dogovora u tome da se nađe mehanizam koji će se kretati do maksimalno 150 eura, sve više od toga smatra neodrživim. “Da cijene ne odu na jednu izrazito visoku razinu, mi ne može držati u nedogled, zato je ideja da se nađe okvirni mehanizam”, kaže premijer.

Sankcije Rusiji

Na pitanja o funkcioniranju sustava sankcija u Hrvatskoj, vezano za Fortenovu, premijer kaže da pretpostavlja kako je poznato tko je nadležan za razotkrivanje kaznenih djela. To su, kaže policija i DORH. “EU radi na devetom paketu sankcija i Hrvatska će u tom procesu artikulirati svoja stajališta koja će pokrivati i ovu temu”, kaže premijer. Dodaje da ne vidi svaku izjavu ministara te da ima i stvari koje se rade odvojeno od Vlade.

“Stav je vrlo jasan. Nema teoretske šanse da je onaj koji se deklarira kao kupac netko čiji je to stvarni novac. To je i najneinformiranijem promatraču jasno. Zato kažem da to treba ispitati niz institucija”, govori premijer. Dodaje i da, što se tiče države, “prije pet godina sve smo učinili da Agrokor, na putu u ambis zbog loših poslovnih odluka bivšeg vlasnika i koji je bio iskrcan hrvatskoj vladi u krilo”, bude spašen. Porezni obveznici nisu imali ništa za platiti, a država po završetku izvanredne uprave nema više ništa s kompanijom, kaže premijer. One koji govore da je Vlada iskrcala kompaniju u ruke Rusima, premijer je optužio da lažu.

“Nije bitno tko je vlasnik, bio je Hrvat pa je kompanija završila gdje jest”, govori.

Obuka Ukrajinaca

“Tema ne postoji”, kaže premijer dodajući da ne shvaća zašto je oporbenim strankama problem tko kome šalje dopis. “Stavit ćemo na web sve moguće dopise koje je netko slao Milanoviću i njegovim prethodnicima, nema dopisa koji je slao predsjednik Vlade. Sve šalje ministar obrane. Što je problem? Vlada je donosila nekoliko odluka o isporuci vojne pomoći Ukrajini u posljednjih 9 mjeseci, koje su daleko iznad misije koja će trajati dvije godine i puno više smo dali nego što ćemo u misiji u kojoj participiraju članice EU-a. Ne vidim u suspstanci što ih muči, što je problem. To su ljudi koji su prije mjesec dana bili ovdje na večeri i do jedan je tražio selfie s Ruslanom Stefančukom”, govori premijer dodajući da su se tada svi našli kako bi dali potporu teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine.

“Nema te teme, ta tema je nametnuta. Loviti se za nešto što je izmišljeno… Koji je to hrvatski nacionalni interes, koja je to legitimna sebičnost da mi kao članica Unije, NATO-a, europodručja, kažemo ‘sori, ne bi mi vama pomogli u misiji'”, govori. Premijer kaže kako je politika prema Ukrajini konzistentna od prvog dana njegove Vlade. “Kome i zašto bih ja trebao mijenjati praksu da testiram što? Budimo do kraja otvoreni, Milanović je prije dva mjeseca rekao da je protiv toga da Hrvatska sudjeluje u misiji. Unatoč tome, mi mu šaljemo dopis kao što smo i ranije. … Što? Banožić nije dovoljno dobar da mu piše pismo? Ne ide to tako. Napravili smo sve politički i proceduralno ispravno”, kaže.

Plenković dodaje da su isti ljudi koji sad govore da Sabor ne može odlučivati o tome prije dvije godine tražili da Sabor o svemu oko pandemije odlučuje dvotrećinskom većinom. Također, navodi kako on može jamčiti za 77 ruku te da će teret odgovornosti biti na onima koji će “pobjeći od odgovornosti”, a to su isti oni koji su prije mjesec dana pljeskali Stefančuku.

Na pitanje o dogovoru s Milanovićem, premijer kaže: “Nismo djeca. Nemamo vremena za one koji imaju politički stav da su protiv. Imamo proceduru, Vlada je zauzela politički stav, parlametnarna većina je zauzela politički stav. Saborski zastupnici imaju priliku pokazati javnosti gdje su.”

“Nek’ dobiju izbore pa nek odlučuju. Vlada je ozbiljna, principijelna i angažirana. Ovo nije dječji vrtić. Odluke o ovoj temi se neće zaboraviti, ostat će vječno u prostoru”, kaže premijer na pitanja o onima koji žele drugu proceduru u odlučivanju o ovoj temi.

“Mi smo na vlasti već skoro 7 godina i ovakvih problema dok on nije bio predsjednik nismo imali. … To je Hrvatska danas i to nije zbog nas, to je zbog divljaštva koje on godinama provodi i na koje je dio medija pristao. Kako toga nije bilo prije”, pita se premijer. Govorimo da nitko nije iznad Sabora pa odlučite za što ste, kaže i dodaje da njegova vlada provodi politiku koja je jedina ispravna.

Plenković je rekao i kako se Milanović oko svojih izjava ne konzultira s Vladom i s njim te da se i on s predsjednikom konzultira samo koliko nalaže procedura, “ni milimetra više”.

“On je pobjegao u Makarsku kad je ovdje bila Krimska platforma. O čemu govorimo? Stvari su jasne kao dan. To može biti nejasno samo onome tko zagovara političku raspravu da bude nešto mimo HDZ-a. To nije tema ovdje. … Mi bi bili sretni da oporba bude za”, kaže.

Rad nedjeljom

Na pitanja o izuzecima od neradne nedjelje, premijer kaže kako ništa neće otklizati u kaos te da se ugovorom o radu definira i to hoće li radnici raditi ili ne radnim nedjeljama.

Na zakonima o osobama s invaliditetom se radi, poručuje premijer. “Tu temu ćemo riješiti. Takon će biti usvojen, novci su predviđeni, nije mi jasno zašto se ta tema toliko politizira”, kaže premijer.

Govoreći o cijeni plina za poduzetnike, premijer kaže da se dogovor mora postići što prije te da je riječ o tjednima.

O pretrazi jahte u Trogiru kaže kako hrvatska stalno surađuje s drugim policijama.

Utakmica Vatrenih

Govoreći o sutrašnjoj utakmici Vatrenih s Belgijom, kaže da igramo odlično i da svi u Hrvatskoj vjeruju da možemo dobiti Belgiju.

“Mi smo stvarno… U tako kratkom roku imati toliko dobrih generacija nogometaša, to je stvarno fascinanatno”, kaže premijer.

“HDZ mi djeluje dosta stabilan, sedma godina mandata. Tri najvažnija oporbena aktera koja ne znaju je li noć ili dan, zajedno nemaju tko mi”, kaže Plenković na pitanje ima li u njegovim redovima krtica, kao što ih ima u belgijskoj reprezentaciji.

