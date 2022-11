Obuka ukrajinskih vojnika: “Odluka Vlade je u principu protuustavna”

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/ilustracija

Šef saborskog Odbora za obranu Franko Vidović u N1 Studiju uživo komentirao je prijedlog Vlade o pomoći u obuci ukrajinskih vojnika.

Vlada je u četvrtak Hrvatskom saboru uputila prijedlog o sudjelovanju hrvatske vojske u europskoj misiji obuke ukrajinskih vojnika (EUMAM) pri čemu je premijer Andrej Plenković naveo tri načina na koja će HV pomagati Ukrajini. Misija EUMAM trajat će dvije godine i provodit će se na teritoriju država članica EU-a. Vlada predlaže da u misiji sudjeluje do 80 pripadnika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije i da u Hrvatsku može ući do 100 pripadnika ukrajinskih snaga uz mogućnost rotacije u 2022., 2023. i 2024. godini.

Franko Vidović ističe da treba razlikovati podršku i pomoć Ukrajini od ovakvih obećanja:

“Kad je krenuo rat u Ukrajini, kompletan Hrvatski sabor bio je među prvima koji je donio deklaraciju o tom ratu. Ne dvojim kad je u pitanju podrška Ukrajini. Oni se bore za pravednu stvar, svoj teritorij, izloženi su brutalnoj ruskoj agresiji i njoj nisu ničime pridonijeli. Vjerujem da moje mišljenje dijeli sto posto kolega. Hrvatska je i dosad pomagala Ukrajini na puno načina, no ovo je drugačija situacija. Prvo, predsjednik države je sukreator vanjske politike s ministrom vanjske politike kao što je sukreator obrambene politike i vrhovni zapovjednik s ministrom obrane.

Ljudi odu van, prihvate obvezu na leđa RH među 14 članica u okviru europkse misije, prihvate bez da su se dogovorili s onim s kojim bi trebali sukreairati vanjsku politiku, ni Sabor u tom trenu ništa nije znao. Potom podnose predsjedniku određeni akt o suglasnosti koji on utemeljeno odbija potpisati i sad lopticu prebacuju na Sabor. Prvo mislim da je to nekorektno jer Sabor u ovoj priči ne bi trebao arbitrirati. Radi se o vježbi, a ne o ugroženosti Hrvatske, njenog teritorijalnog integriteta i slično.”

Vidović objašnjava da se Vlada pozvala na stavak 3 članka 7 dok se predsjednik RH pozvao na stavak 9:

“Vlada se pozvala na stavak 3 članak 7, a stavak 5 govori o situaciji kad predsjednik uskrati suglasnost. No, to se odnosi na situaciju temeljem članka 2 kad je RH ugrožena. A stavak 9 istog članka govori o situaciji vježbe, obuke itd. Po stavku 9 Sabor nema što odlučivati, mislim da je odluka Vlade u principu protuutsavna, na starnu i što mislim da je to čisto političko nasilje, u tom smjeru ćemo ići.”

Kaže kako vjeruje da će oporba ići prema Ustavnom sudu s ovom dilemom. Ističe da se nije poštovala procedura i dodaje:

“Sigurno znam da predsjednik RH nije nikakav ruski čovjek, vrlo je razuman. Znam da bi bilo normalno da se temeljem Ustava stvari odvijaju. Ako se pogleda stavak 2 i oni koji slijede, Ustav nije napravljen samo zbog pravila da bismo se znali ponašati, on je temeljni akt koji štiti slobode i prava građana, ali i RH.”

