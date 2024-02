5 eura za 3km vožnje busom?! Zašto su toliko podivljale cijene prijevoza učenika

Podijeli :

Neki roditelji iz Zagreba požalili su se na visoke cijene koje učenici moraju plaćati za prijevoz do nekih lokacija u metropoli ili za izlete, a Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, objasnio je kako se točno formiraju cijene prijevoza i turističkih aranžmana.

“Za odlazak autobusom iz škole u Novom Zagrebu do kina koje je udaljeno svega tri kilometra učenici su plaćali čak pet eura. Nekim roditeljima to je bila previsoka cijena pa su odlučili da njihova djece neće ići. Dakle, za tako kratku relaciju trebali su platiti pet eura, a kad su išli na cjelodnevni izlet u Zagorje – 20 eura. Nije mi jasan taj nerazmjer u cijenama”, ispričala je jedna majka za Dnevnik.hr.

HGK upozorava: Cijene goriva prijete opstanku prijevoznika

Kad je riječ o odabiru agencije ili prijevoznika za izlete ili kraće relacije, škole obično biraju između nekoliko ponuda te se odlučuju za onu koja zadovoljava najviše kriterija, među kojima je naravno i što povoljnija cijena.

“Roditelji moraju biti svjesni da, unatoč tome što je riječ o kratkoj relaciji, koja može iznositi i tek pokoji kilometar, prijevoznici ili agencije autobus za tu namjenu rezerviraju za cijeli dan i u pravilu se oni više ne mogu koristiti za neki drugi aranžman toga dana. Isto tako, vozač mora dobiti dnevnicu za odrađeni posao. I stoga, kad znate da taj autobus stoji oko 150.000 eura, valjda onda cijena njegova najma vrijedi oko 450 do 500 eura, koliko prijevoznici naplaćuju. Inače, spomenutu cijenu jednog klasičnog ‘auto dana’ prijevoznici formiraju u kalkulaciji računajući da će u osmosatnom radnom danu autobus prijeći do 250 kilometara”, započeo je Fain te nastavio:

“Bitna je stavka i trošak goriva, koji ne uključuje samo prijevoz od točke A do točke B. Morate uzeti u obzir da je većina autobusa garažirana izvan Zagreba pa se oni moraju probijati do škola kroz gužve kad dolaze po učenike i vraćaju se nakon odrađenog posla. Ljeti se pali klima, a zimi grijanje. Složit ćete se da sve to utječe na potrošnju goriva, a autobusi u sat vremena vožnje potroše i do 50 litara. Isto tako, nakon što dovezu djecu na odredište, vozači nerijetko moraju odvesti autobuse na neka prikladna parkirališta, koja znaju biti udaljena i nekoliko kilometara ili pak moraju plaćati nekoliko sati parkinga.”

Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija objasnio je i da je došlo do povećanja cijena turističkih aranžmana zbog porasta cijena autobusa, goriva, cestarina, plaće vozača, cijene vodiča… Zbog toga, kaže Fain, umjesto sto eura po danu iz nedavne prošlosti, treba izdvojiti 140 eura. Samim time, cijene turističkih aranžmana skočile su za 30 do 40 posto.

