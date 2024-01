Ahmetović o rasističkoj izjavi HDZ-ovke: Nemaju uvijek kraj sebe uputu Kaboka pa im se omakne

Podijeli :

Saborska zastupnica Mirela Ahmetović u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića komentirala je aktualne teme - Vladinog kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, povećanja plaća i odgovore sindikata, odnos prema stranim radnicima u Hrvatskoj itd.

SDP-ova Mirela Ahmetović kaže da je izbor Ivana Turudića sasvim očekivan. “Andrej Plenković je ovime zatvorio sve rupe koje je mogao, uz lex AP koji nam slijedi. Bira se ne državni odvjetnik koji mora štititi interese Republike Hrvatske, nego koji mora štititi interese HDZ-a”, rekla je Ahmetović dodajući da Plenković zapravo bira HDZ-ovog odvjetnika.

“Treba podsjetiti javnost što sve posjeduje Turudić i to nije sporno dok ne dođemo do dijela gdje ne navodi u imovinskoj kartici svu imovinu, a dio toga ne precizira pa očito nešto skriva. I to nije sve. Na upit novinara Turudić odbija odgovoriti i pojasniti imovinu pa i zato možemo imati osnovanu sumnju da njegove namjere nisu posve čiste. Tu se vidi Turudićev odnos ne samo prema javnosti i građanima, pravosudnom sustavu, nego i prema novinarima što je već dokazao podržavanjem lex AP-a. Osim podrške lex AP-u ulaznica Turudiću bilo je pomilovanje majke istaknutog HDZ-ovca u Zagrebu”, dodala je Ahmetović.

Kaže da je sigurna da će predloženi kandidat dobiti “sve potrebne zelene gumbe” u Saboru. “Nadam se da će bilo koja poluga koja može spriječiti skrivanje, zaštitu kriminalnih namjera i aktivnosti HDZ-a ili bilo koga drugog u Hrvatskoj, da će to spriječiti, ne treba nam od Zlate Hrvoj Šipek još gori, a mislim da se ovaj izbor može upravo tako nazvati”, rekla je.

Ivan Turudić je na predstavljanju programa i u raspravi kao kontraargument iznio činjenicu da je on osudio Ivu Sanadera pa zašto bi onda štitio HDZ. No, Ahmetović u to ne vjeruje te smatra da bi se mogao oteti kontroli ako u tome pronađe vlastiti interes.

“Ovo je posljednji čavao u lijes hrvatskom pravosuđu”, istaknula je i dodala komentirajući podršku koju je Turudić dao izmjenama Kaznenog zakona, posebno u dijelu koji se odnosi na sporni lex AP: “On će vjerno provoditi što mu Plenković kaže. Najveći autoritet u obranu interesa RH podržava da se ono što je u interesu RH, otkrivanje kriminala, krađe javnog dobra, da se to prikrije i spriječi. Mislim da će samo dosljedno provoditi ono što Plenković kaže.”

Na pitanje kako će oni glasati kad su u pitanju izmjene Kaznenog zakona, rekla je: “Imamo danas sjednicu Kluba zastupnika SDP-a, ali mi ne moramo dokazivati da smo na strani ženskih prava, uvođenja femicida, ali i protiv progona hrvatskih građana, novinara, svakog tko želi pošteno živjeti.”

“Plenković je iz Hrvatske otjerao 250.000 ljudi”

Komentirajući prijetnje sindikata štrajkom Mirela Ahmetović je istaknula da je nevjerojatno da je Plenković “čekao osam godina da bi poduzeo ijednu reformu, a sad se busa u prsa”. “Suci u Hrvatskoj imaju iznadprosječnu plaću, ali treba sagledati drugu stranu – da bi bili neovisni moraju biti plaćeni za tu odgovornost. Kad netko s visokom plaćom traži još, onda to izaziva kritike. No, činjenica je da je Plenković pojedinim službama u javnom sektoru obećavao rast plaća, a kad to ne može ispuniti, ide s nekakvom reformom svih plaća što nije ispunjenje obećanja.”

“250.000 ljudi je Plenković u ova dva mandata otjerao iz Hrvatske”, rekla je i dodala: “SDP ne bi osam godina obnašao dužnost pa pred izbore sklapao neprovedivu reformu. Drugo, ako je državna blagajna tako krcata, napunjena preko leđa ljudi koji traže svoj novac, SDP ne bi bio neodgovoran i natezao se oko toga hoće li prekovremeni rad liječnika biti plaćen. Jedini koji drže zdravstveni, obrazovni i pravosudni sustav su radnici, a Plenković se s njima igra jer su izbori pred vratima.”

“U HDZ-u čuči šovinizam”

Na koncu se osvrnula i na odnos prema stranim radnicima te nedavnu rasistički izjavu HDZ-ove Danice Baričević, kao i podizanje lutke stranog radnika na maškarama:

“Što se tiče toga da se nasilje prema stranim radnicama u verbalnom smislu s ulice preselilo u Sabor, to nije istina, takav stav je u Saboru čitavo vrijeme u glavama HDZ-ovih zastupnika, ali oni nemaju uvijek kraj sebe uputu Zoltana Kaboka što reći pa im se omakne. Omaknulo se Baričević, omaknulo se i Majdi Burić.

Žalosno je da saborska zastupnica koja ima osobna iskustva s korištenje strane radne snage tako bilo koga u ovoj zemlji okarakterizira i o njima tako govori. Sram može biti svakog tko danas, nakon iskustva s Drugim svjetskim ratom i Domovinskim ratom, može u javnosti progovoriti iz pozicije državnog dužnosnika. U HDZ-u čuči šovinizam koji nije još isplivao jer imaju upute Kaboka. Neprimjereno je da karnevalska događanja manifestiramo i zabavljamo se tako da na metu stavimo pripadnika ranjive skupine.”

