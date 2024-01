N1 komentar: Kako će Turudić “otpakirati” odijela?

Podijeli :

Donosimo Jutarnju analizu naše Nataše Božić Šarić.

Krupna i ekspresna odluka Vlade da o četiri kandidata za glavnog državnog odvjetnika predloži Ivana Turudića, trenutno suca Visokog kaznenog suda.

Zanimljivo je da je Turudić prvi kandidat za glavnog državnog odvjetnika nakon više od dva desteljeća za koji ne dolazi iz DORH-a iako je Vlada imala dva kandidata iz sustava. Oporba smatra da se radi o kandidatu koji je kompromitiran, usko povezan s HDZ-om. Sandra Benčić iz Možemo rekla je da je on otvoreno kandidat HDZ-a.

Tko je zapravo Turudić? Sudac kojeg su obilježile presude kapitalcima i kontroverzna poznanstva Milanović se oglasio o Turudiću: “Najopasniji Plenkovićev nasrtaj na institucije. To ne smije proći” Ljubo Pavasović Visković: Turudić je najbolji kandidat, barem nije licemjeran

Današnje novine pišu – tko je HDZ-ov kandidat za šefa DORH-a. Zanimljiva crtica iz njegove biografije kad ga je sredinom 2000.-tih trebalo imenovati za predsjednika Županijskog suda, a tadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt je to odbila jer se o Turudiću u krugovima govori kao o “našem dečku”. Turudić je sam potvrdio da je određen HDZ-om jer mu u karijeri postoji i dio karijere vezan uz političku dužnost u Ministarstvu pravosuđa gdje je radio kao zamjenik ministra Zvonimira Šeparovića. Htio je biti i šef Vrhovnog suda, ali je u zadnji tren potpora HDZ-a izostala.

Turudić se smatra kontroverznim ne samo zbog djelovanja u pravosuđu koje bi se moglo nazvati respektabilnim, ima visokopozicioniranih suđenja. On je presudio Ivi Sanaderu, bio je eksponiran u nizu slučajeva, ali mu se prebacuje politička sprega s HDZ-om i čitavom plejadom ljudi koji su završili na optužnicama DORH-a, od Mamića koji je bjegunac od pravosuđa do bivše državne tajnice Josipe ex Rimac s čijeg se slučaja izuzeo.

U fokusu posljednjih dana bila je činjenica da se Turudić našao u dijelu optužnice Dragana Kovačevića. DORH tvrdi da je jedan od osumnjičenika kupovao poslove s Janafom tako što je Kovačeviću i njegovim poznanicima, među ostalim i sucu Turudiću, kupovao odijela. Za taj slučaj su ga pitali na Odboru, a on je rekao da neće dozvoliti da tužitelji pakiraju drugima. Bit će zanimljivo vidjeti kako će “otpakirati” ta odijela iz optužnice koja je već dignuta. U svakom slučaju vrlo kontroverzna odluka Vlade.

Predsjednik Milanović kaže da je prijedlog najžešći napad Andreja Plenkovića na institucije, pokušaj da se u potpunosti stavi DORH pod političku kontrolu. Vjerojatno će se idući tjedan o tome raspravljati u Saboru.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ostojić o Severini: “Licemjerni su i SDP i Možemo! Ravnatelj kojega su oni izabrali je napisao izvještaj” Bivši ministar zdravstva tvrdi da su tri datuma u igri za parlamentarne izbore: “To je smišljen plan”