Analitičar o previranjima u Domovinskom pokretu: “Ovo je početak njihovog kraja”

Za javnost, ali i za neke istaknute članove stranke posve neočekivano, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava sazvao je izvanredni izborni sabor stranke koji će biti održan 31. kolovoza.

Na izvanrednom izbornom saboru DP-a birat će se predsjednik stranke, zamjenik predsjednika i članovi Domovinskog odbora, tijela koje je u stvari prošireno predsjedništvo stranke. Odluku o održavanju izbora Penava je priopćio prošloga utorka iznenadivši mnoge istaknute članove stranke poput člana Predsjedništva i suosnivača DP-a Igora Peternela kojemu nije jasno zašto se žurilo s održavanjem izbora, a ima zamjerki i na model izbora.

Penava o DP-u: Na našim izborima će svatko proći onako kako treba proći

“Ako sazovete taj izborni sabor koncem kolovoza, a prije toga ste dva ili tri puta na telefonskim sjednicama Predsjedništva izvršili kooptiranje vama sklonih ljudi u tijela stranke, koji će izabrati izaslanike da opet tebe izaberu, onda se tu radi o problemu modela”, kazao je Peternel za Večernji TV dan nakon što je Penava obznanio odluku o održavanju izbornog sabora.

Sukob Penavine i Radićeve struje

Iako je Domovinski pokret nakon dobrog rezultata na parlamentarnim izborima u travnju (ukupno dobili 202 tisuće glasova i osvojili 14 mandata) ostvario cilj i kao manji partner HDZ-u postao dio Vlade i vladajuće koalicije, unutar stranke traju previranja koja se očito tiču i odnosa s HDZ-om te vizije daljnjeg smjera stranke. Izvanredni unutarstranački izbori trebali bi razriješiti napetost među dvjema frakcijama – Penavinoj i onoj zamjenika predsjednika stranke Marija Radića.

Radić se, nakon što je odbio mjesto u Vladi zagonetno pritajio i u javnosti se nije pojavljivao još od sredine lipnja, što dodatno potiče glasine o naraslom sukobu u stranci.

Penava za povišice jer “nije populist”, ministre usporedio s generalima

Pecnik najavio da će “puknuti tikva”

Izvanredni izbori obično završavaju raskolima u strankama ili bar daljnjim rastom tenzija. Može li se takvo što očekivati i u DP-u, pitali smo političkog analitičara Jaroslava Pecnika. On nam je, naime, još početkom svibnja, kada su HDZ i DP privodili kraju dogovor oko sastavljanja Vlade, predvidio raskol u DP-u kazavši da će “tikva puknuti” oko odnosa prema SDSS-u.

“Vidjet ćemo koliko će DP moći trpjeti da Srbi i dalje imaju važnu riječ preko Novosti i kako će se to odraziti na odnos Plenkovića i DP-a. Mislim da će tada brzo puknuti tikva između njih. Jedna struja DP-a i dalje će htjeti surađivati, druga to neće moći podnijeti. Na koncu će se DP raskoliti i većina raskoljenog DP-a ostat će uz Plenkovića”, rekao nam je tada Pecnik.

“Peternelova izjava govori sve o odnosima u DP-u”

A što kaže sada? I dalje stoji kod toga što nam je rekao tada.

DP se zapleo u anti-SDSS priču. Analitičar: “Ne izađu li uskoro iz toga, partneri će imati problema s njima”

“O svemu što se sada zbiva u DP-u najbolje govori izjava Igora Peternela koji kaže da kao član najužeg vodstva stranke nema pojma o onome o čemu Penava govori. Osim toga, kaže da ne poznaje niti jednog od devet DP-ovih državnih tajnika. Zar to ne govori da su odnosi unutar stranke jako poremećeni”, pita se Pecnik.

Penava je, kaže Pecnik, tempirao izborni sabor tako da omogući prednost svojoj struji.

“Penava je zaključio da mu Radić i njegova struja predstavljaju opasnost pa sada očito želi umanjiti Radićevu moć i po cijenu raskola. Do tog raskola može doći na samim izborima, a moguće je da se agonija produlji i nakon izbora, do nekog događaja nakon kojeg će raskid biti neizbježan”, predviđa.

Penava favorit, a Plenković trlja ruke

Pecnik kaže da je Plenković jedini koji u toj situaciji može trljati ruke. Radića smatra bližim HDZ-u od Penave, ali napominje da je to uvjetno rečeno jer je DP u koaliciji s HDZ-om. Drži i da je Ivan Penava veći favorit na unutarstranačkim izborima nego Mario Radić.

Puhovski: DP je triput iznevjerio svoje birače. Sada moraju dokazivati da su živi

“Penava drži konce u rukama u smislu kontrole izbora, odnosno svega što prethodi samim izborima. Mislim da Radić nema ni živaca za takvo što. On se previše uzdaje u svoju ekonomsku moć i utjecaj koji ima na dio članova. No, pitanje je ima li dovoljno ljudi oko sebe spremnih podržati ga. Pitanje je i što Radić ima za ponuditi. Penava kao lider stranke ipak ima više toga za ponuditi pa su mu šanse veće. I to dosta veće”, smatra.

“Porekli su sve što su rekli da neće učiniti”

Na koncu je Pecnik ponovio kako je ovo vjerojatno “početak kraja DP-a”.

“Oni su na početku mandata na vlasti, a vidimo kako sve to kilavo ide i kako sve ono što je DP zagovarao prije izbora nema nikakve veze sa stvarnošću. Skoro sve što su rekli da neće učiniti porekli su i rade suprotno onome što su u kampanji govorili. A Plenković ih pušta i na sve kaže da je to njihova unutarstranačka stvar”, ustvrdio je Pecnik na kraju.

