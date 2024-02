Analitičar otkrio zašto “nema afere koja može naštetiti HDZ-u”

Podijeli :

Karlo Jurak, politički analitičar, bio je gost Newsnighta kod našeg Ilije Jandrića s kojim je komentirao političke aktualnosti.

Karlo Jurak ocijenio je imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i inzistiranje Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade.

“Dobar dio cijele priče imenovanja Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika je dio predizborne kampanje. Borbe koje se vode u društvu često su refleks unutar političkih sukoba frakcija HDZ-a. Činjenica je da je u toj borbi ime Ivana Turudića isplivalo kako bi zadovoljilo razne frakcije unutar HDZ-a iako se zna da je on bliži drugoj koja nije dominantna. To se vidi po reakciji desne oporbe koja kaže da se nije dala navući na Plenkovićevo inzistiranje da Turudić bude glavni državni odvjetnik pa su glasali protiv. I to su artikulirali tako da su glasali protiv prijedloga Andreja Plenkovića, a ne protiv samog Ivana Turudića kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika”, rekao je analitičar.

“Pravosuđe je jedan od najvećih problema države i tu postoji veliko nezadovoljstvo. Ono što je premijeru stvaralo problem, pogotovo u drugom mandatu, su afere koje su procurile kroz razne kanale iz izvora DORH-a. Ivan Turudić je tu da začepi rupe koje su se otvorile u sustavu u korist vladajuće stranke”, dodao je Jurak.

Jurak je odgovorio na pitanje može li izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika naštetiti popularnosti HDZ-a.

“Nisam siguran, mislim da ne. Nema afere koja može naštetiti HDZ-u jer oni imaju stabilno biračko tijelo i jako veliki dio tog biračkog tijela profitira od tih afera”, rekao je.

