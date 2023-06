Analitičar: Ovo je teško šahovsko otvaranje, no Ukrajinci imaju jedan potez više

Podijeli :

Vojni analitičar Goran Redžepović bio je gost Dnevnika N1 Televizije u koje je komentirao rat u Ukrajini.

“Ako usporedimo događanja u Ukrajini s partijom šaha, to je još uvijek jedno otvaranje gdje pješaci igraju glavnu ulogu, a teške figure daju podršku iz pozadine. Hoće li Ukrajinci preuzeti težište s jedne na drugu stranu, to ćemo tek vidjeti. Na umu moramo imati dvije činjenice. Ukrajinci su organizirali jednu trećinu snaga koje su pripremili za napad na proboj fronta i te se operacije trenutno provode na dužini od oko 380 kilometara razdvajanja snaga”, rekao je vojni analitičar Goran Redžepović.

Navodi da su na području Novosilke Ukrajinci napali ruske snage s bokova i uspjeli ih potisnuti, no to su prednje linije ruske obrane. “Ukrajinci se moraju sastati s obranom u punom sastavu. Isto tako, vojni analitičar kaže da su Ukrajinci krenuli žestoko, no napravili su jednu pogrešku pa im je skoro cijela satnija došla pod rusku vatru, ali sad pokušavaju napadati noću.

“Što su dosad uspjeli, nisu to veliki teritorijalni dobici, ali su dobili to da Rusi počinju uključivati svoje rezerve i da počnu ponovno snabdijevanje svojih snaga. Rusima fale kamioni, no oni su lake mete te ih Ukrajinci uništavaju prije nego dođu do fronte. Ukrajinci žele postići da Rusi svoje snage pokrenu tako da bi došli u domet i metu ukrajinske cijevne i raketne artiljerije koja ima kvalitativnu prednost u odnosu na rusku artiljeriju.

“Suština je da se što više ruskih snaga veže u Zaporožje. Ukrajinci imaju prednost unutrašnjih komunikacija. Ruska strana isto ima svoje poteze. Ne smije se potcijeniti ni ruska obrana, ona je duboka i ide u tri linije. Ovo trebamo shvatiti kao jedno teško šahovsko otvaranje, Ukrajinci imaju jedan potez više” zaključio je.

