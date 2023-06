Analitičar: “Napadi na Rusiju su motiv da Rusi relativiziraju krivnju za rat”

Podijeli :

ANATOLII STEPANOV / AFP / Ilustracija

U N1 Dnevnik uključio se vojni analitičar Marinko Ogorec koji je govorio o stanju s poplavama u Ukrajini nakon miniranja i puknuća brane na rijeci Dnjepar, kao i o mogućoj ukrajinskoj ofenzivi.

Neki analitičari smatraju da cijela priča s branom ide u prilog Ukrajini. Ogorec kaže: “Ovakvo izlijevanje Dnjepra južno od brane koja je sada uništena, tako velika vodena masa će otežati manevriranje ukrajinskih snaga. Cijeli taj prostor sada ne može biti uključen u ofenzivne operacije. Na neki način su Rusi kanalizirati eventualnu ofenzivu ukrajinskih snaga s druge strane. Činjenica je da Rusi imaju daleko čvršću, snažniju obranu sjeverno od toga”.

Na pitanje o tome tko je minirao branu, analitičar odgovara: “Vjerojatno će prepucavanje oko toga trajati i dalje. Zbog toga što su razmjeri ove katastrofe jednostavno ratni zločin bez presedana. Strahovito puno civila je time pogođeno i puno resursa oštećeno. Nitko tko je odgovoran za rušenje te brane to ne bi mogao opravdati i zato će biti prepucavanja i dalje”.

Kad je riječ o ukrajinskoj ofenzivi, kaže da postoji mogućnost i da je ona započela, ali je rušenjem brane zaustavljena. No, zasad se ništa ne može znati sa sigurnošću.

Sve je više napada na Rusiju, ali i dronova nad Moskvom: “Ukrajina ima pravo vratiti milo za drago. Time djeluju na moral protivnika i moral ruskog stanovništva. S druge strane, napadi dronovima na ruski teritorij pomažu u konsolidaciji ruskog stanovništva. Rusima je to dobar motiv da relativiziraju krivnju za cijeli ovaj rat. Ako bi se ovakvi napadi nastavili i postali intenzivirani na civile, onda bi se postavilo pitanje – pa svi su oni isti – a to je ono što Rusi žele”.

Na pitanje o tome je li čuo za nepotvrđene informacije o tome da NATO planira staviti vojsku na granicu s Ukrajinom, analitičar kaže: “To je potpuno razumljivo. NATO zemlje graniče s Ukrajinom. To je svojevrstan oblik zaštite NATO zemalja koje graniče s Ukrajinom. Međutim, to ne bi trebala biti nikakva dodatna eskalacija rata. No, kako će je Rusi protumačiti, pretpostavljam da je već svima jasno”.

