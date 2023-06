Analitičar: Ovo je bio najgori mogući način za Rusiju…

Podijeli :

Olga MALTSEVA / AFP / Ilustracija

Analitičar Đivo Đurović komentirao je u Novom danu situaciju u Ukrajini.

On kaže kako pritisci na SAD traju od početka invazije na Ukrajinu, kako bi se u tu zemlju slalo više oružja. “SAD je pomalo ispitivao što se sve može poslati Ukrajini da se ne dogodi eskalacija. Druga teorija, koja ne isključuje nužno prvu, kaže da Amerikanci nisu Ukrajincima htjeli slati sav materijal koji su oni tražili čisto zato što je ukrajinska vojska bila u povojima, nije bila sposobna to asporbirati i nije im trebalo sve. Je li riječ o jednom ili drugom, u svakom slučaju, ovo čemu svjedočimo je da Ukrajinci traže sve više, a Amerikanci na to pristaju. Ovo je bio najgori mogući način za Rusiju. … Ovi artiljerijski sustavi koje sad traže, tvaraju pitanje što je end game i vjerojatno ćemo već u prvim tjednima protuofenzive vidjeti što je ostvarivo”, govori Đurović dodajući da ćemo vidjeti jesu li Amerikanci amenovali ukrajinski pokušaj da osvoje Krim.

Rusija je bila najveći izvoznik oružja u svijetu, a to što sada mora uvoziti dronove iz Irana, dosta govori o tome u kojoj je fazi ruski rat u Ukrajini, smatra Đurović. “Iran u suradnji s Rusijom nije zaustavljen, ali govori da Rusija nije u nekoj sjajnoj poziciji ako je ovisna o suradnji s Iranom koji je američki neprijatelj, ali nije globalna vojno-industrijska sila. Treba gledati koliko sve slabije Rusija uspijeva, čak i taktički, provesti zamisli koje ima. Dugoročno gledano, rat je za Rusiju izgubljen”, kaže.

Amerikanci nikako ne žele da se zapadno oružje koristi za ukrajinske napade na ruski teritorij. “Mi nemamo dokaza, ali možemo pretpostaviti da su napadi dronovima na ruskom teritoriju, u najmanju ruku koordinirani, ako i nema izravnog dokaza da to provodi ukrajinsko zapovjedništvo. Ako se ne napadaju civilni ciljevi, može biti riječ o greški. Ali, ako se napadaju vojne baze, Ukrajina se ima pravo braniti. Ukrajina ima pravo odgovoriti. Hoće li to provoditi ovim ili onim oružjem… Mi nismo vidjeli da se koristi američko i zapadno oružje, ali to se sigurno ne događa po duhu svetom.. Samo treba gledati da se Ukrajina ne pretvori u nekoga tko počinje bez ikakvih kriterija gađati civilno stanovništvo. To se dosad nije dogodilo”, govori Đurović.

Predsjednički izbori u SAD-u

Đurović kaže da će biti dosta izazivača. Već je osam ili 10 kandidata koji su potvrdili ili će potvrditi ulazak u utrku u Republikanskoj stranci. U Demokratskoj stranci još nema izazivača. Robert Kennedy mogao bi biti jedan od njih, ali on je rubni političar koji je žiot posvetio teorijama zavjere i nitko ne misli da je on ozbiljan izazivač, kaže Đurović.

Utrka u Republikanskoj stranci će biti zanimljiva, kaže. Protiv Trumpa je jučer podignuta optužnica i pitanje je kako će izgledati satnica suđenja. “Nema govora da on ne bi bio osuđen i završio u zatvoru. Hoće li suđenje biti prije nego što završi u utrci za Bijelu kuću? Što će se dogoditi ako Trump bude eliminiran?”

“Vrlo je vjerojatno da će on završiti u zatvoru. Ako ne bude izabran dotad, pitanje je tko će biti dovoljno sretan da ga Republikanci izaberu kao zamjenu za Trumpa. Nitko nije dovoljno snažan da porazi Trumpa, ali ako on bude eliminiran, bit će zanimljiva utrka”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.