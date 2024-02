Plenković o Turudiću: Da se kandidirao netko bolji, možda bismo njega izabrali

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je zgradu druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a posjetio je i gradilište buduće zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda. Uz njega je bila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Nakon toga stao je pred novinare i komentirao poruke koje su procurile u javnost, a koje je novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić razmjenjivao s Josipom Rimac.

“Ovo je pušteno iz isključivo politizirajućih razloga. Ne da bi se spriječilo izbor konkretnog kandidata, nego da bi ga privatna korespondencija diskreditirala, a nama politički naštetila. To je zla namjera”, kaže predsjednik Vlade.

“Nitko od nas nije Turudiću rekao da se kandidira, sam se kandidirao. Mogao se kandidirati svatko tko je htio. Da se kandidirao netko bolji, možda bismo njega izabrali. Od ovih četvero koji su se kandidirali, pon je bio najbolji”, rekao je premijer.

“Ovdje nije bit Turudić, nego tajming puštanja, zlonamjernog puštanja, tih poruka ne bi li se učnilia politčka šteta Vladi”, kaže Plenković na pitanja o puštanju u javnost SMS-ova koje je Turudić razmjenjivao s Josipom Rimac.

“To je ključ, to je jasno kao dan. Mi ne da nismo naivni, da nismo od jučer, nego ozbijno govorimo da je to toliko štetno za društvo, političku kulturu, transparentnost, dijalog, narušavanje privatnosti ljudi, da je to sramota. Realno, ovo je sramota koja meni izaziva gađenje”, jasno kaže predsjednik Vlade.

“Da je ovdje postojala dobra namjera kod bilo koga tko radi nešto protiv kandidata i želi ga diskreditirati i pušta informacije informacije zlonamjerno… To je pravosudni vojaerizam. Ne mislim na sud jer sud to nema. To može biti policija ili DORH, nema trećega. Sigurno nema intreres gospođa o kojoj se radi. To je pušteno iz sustava. Tko je mogao imati dobronamjeran kut? Onaj tko je odmah trebao javno reći kad je vidio da se taj gospodin kandidirao… Nego je taj netko lukavo i perfidno čekao vikend pred glasanje da to baci jednoj medijskoj novini”, govori Plenković.

U Saboru je, podsjetimo, danas sa 78 glasova zastupnika, izglasan Ivan Turudić kao novi glavni državni odvjetnik. Predsjednik Vlade Andrej Plenković inzistira na tome da je Turudić bio najbolji kandidat, usprkos tome što su oporbeni zastupnici i javnost danima upozoravali na brojne afere u kojima se spominje Turudićevo ime i na njegovu povezanost s brojnim osobama za koje je poznato da imaju problema s pravosuđem.

