Što više deblja – maslac ili ulje?

Često mislimo da korištenjem ulja umjesto maslaca uštedimo nekoliko kalorija u jelima, ali to nije baš tako.

Ulje se općenito smatra zdravijim od maslaca jer je bogato nezasićenim mastima, za koje se zna da su korisne za zdravlje srca.

Nasuprot tome, maslac ima visok udio zasićenih masti, što se povezuje s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, prenosi Novi list.

Što je zaista zdravije – mast ili ulje? Izbor ulja za kuhanje je velik: Koja su najbolja za zdravlje?

Odgovor na prethodno pitanje mogao bi se stoga činiti očitim: s obzirom na to da maslac sadrži puno zasićenih masti, on je i kaloričniji. Ali budite oprezni, to zapravo nije tako.

Kako objašnjava nutricionistička biologinja Carla Leone, gledamo li kalorije, maslac vas ne deblja više od ulja.

Na 100 grama namirnice maslac sadrži 760 kalorija, a ulje 900. To se odnosi na bilo koju vrstu ulja, kako sirovog tako i kuhanog.

Razlika je zapravo minimalna ali ako gledamo čisto kalorijski maslac manje deblja.

Međutim, treba napomenuti da su obje namirnice visoke kalorijske gustoće i stoga zahtijevaju pažljivo doziranje.

Usredotočujući se na nutritivne aspekte, ne možemo ne primijetiti da se sa stajališta masnih kiselina ističe ekstra djevičansko maslinovo ulje s oko 85 grama nezasićenih masti (onih koje se smatraju korisnima) i samo oko 15 grama zasićenih masti na 100 grama.

Maslac, s druge strane, sadrži samo oko 25 grama nezasićenih masnoća i čak 50 grama zasićenih masnoća te oko 250 miligrama kolesterola.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje također je bogato vitaminom E, antioksidansima, olakšava probavu i ima još nekoliko prednosti koje ga čine najboljim izborom.

No, to ne znači da maslac treba potpuno izbaciti iz prehrane. Bez specifičnih patologija, nutricionist predlaže da se koristi povremeno i u malim količinama.

Zaključno, maslac ne treba izbjegavati pod svaku cijenu jer više deblja nego ulje (jer je u ovom slučaju suprotno).

Ključ je, kao i uvijek, umjerena i svjesna konzumacija ovih namirnica.

Na kraju, važno je naglasiti da učinak ulja i maslaca na tjelesnu težinu ovisi i o drugim čimbenicima načina života, poput tjelesne aktivnosti, ukupnog kalorijskog unosa i prehrane.

