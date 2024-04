Plenković: Milanović mora odgovoriti na pitanja koja mu je Butković postavio

Podijeli :

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković sudjelovao je na sastanku između HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera, Hrvatske stranke umirovljenika.

Plenković kaže kako je dužnost države i Vlade da omogući umirovljenicima da treći životnu dob pržive dostojanstveno te da su sve politike Vlade bile na tom tragu. “Ambicije za ići dalje i učiniti više su tu. U proteklim izbornim kampanjama smo uvijek obećavali manje, a isporučivali više. Nema segmenta gdje nismo obećali manje, a isporučili više. Tako je i sada. Naša je ideja na prosječna mirovina naraste najmanje do 750 eura, a smatramo da mogu ići i do 800 eura”, kaže Plenković dodajući da bi to predstavljalo čak polovicu projicirane prosječne plaće zua koju se predviđa da će biti 1.600 eura.

Govorio je i paketima pomoći koji su pomogli umirovljenicima te nabrojao koliko je isplaćeno kojoj grupi umirovljenika, sukladno razredima primanja. Podsjetio je i na subvencije u cijeni energenata te na košaricu proizvoda kojima su zamrznute cijene. Kaže kako je to sve politika koja ide u prilog ekonomskom i socijalnom standardu umirovljenika te da želi učiniti i više.

Podsjetio je i na projekt Zaželi! za koji kaže da je omogućio skrb za 200 tisuća umirovljenika koji nisu u stanju skrbiti o sebi na adekvatan način i da je tu investirano gotovo 760 milijuna eura.

Poručio je kako se veseli suradnji s umirovljenicima te zahvalio dosadašnjim predstavnicima umirovljenika s kojima je HDZ surađivao, Silvanu Hrelji i Višnji Fortuni, rekavši da su s njima surađivali jer bolje od njih znaju što je umirovljenicima potrebno. Uvjeren je, kaže, da će umirovljenici imati svog predstavnika u Saboru.

Plenković kaže da su kao Vlada svjesni važnosti umirovljenika te da su proteklih nekoliko godina dokazivali koliko je važna cjelovitost politike. “Zašto sve ovo možemo? Mogli smo jer smo Hrvatsku sa 62 posto prosjeka razvijensoti digli na 76 posto. … Ako smo dostigli Mađarsku koja je devet godina dulje od nas u EU-u, onda znači da smo vodili politiku lovljenja koraka s onima koji su bili ispred nas”, kaže Plenković.

Odgovorao je i na pitanje o tužbi Rusije protiv europskih država zbog sankcija. Plenković kaže da će Hrvatska imati pravni tim i konzultirati se s drugim članicama. “Mislim da je Hrvatska apsolutno u pravu”, kaže.

O Milanoviću

“Ako nije naveo žene, to me ne čudi s obzirom na njegovo mizogino ponašanje, što je sve izgovorio ustavnim stračnjakinjama, novinarkama i politčarkama”, kaže na pitanje o Milanovićevoj izjavi u kojoj je ranije u srijedu spominjao imena mogućih ministara u svojoj budućoj vladi.

“Koncepcija vlade nacionalnog spasa je nadasve simpatična ideja. Hrvatskoj sigurno treba vlada nacionalnog spasa koju će predvoditi čovjek koji krši Ustav, čovjek koji nas je htio odgurnuti u ruski zagrljaj… Imao je sve krive odabire. Čovjek koji bi htio predvoditi čudnovatu koaliciju u kojoj ljudi koji podržavaju Možemo, a ovaj tu hoće i Domovinski pokret… Onda ovi iz Možemo moraju znati da ako podržavaju kršitelja Ustava podržavaju i deratifikaciju Istanbulske konvencije. Ili ovi iz Domovinskog pokreta moraju znati da onda podržavaju uvršatavanje pobačaja u Ustav. Siguran sam da Hrvatima treba vlada nacionalnog spasa od Pelješkog mosta, Koridora 5C, druge cijevi tunela Učka, da im treba vlada nacionalnog spasa od toga da smo druga zemlja po učinkovitosti prvedbe, gdje se milijarde eura investiraju u hrvatsko zdravstvo, školstvo, željeznice… Da nam treba vlada nacionalnog spasa jer je plaća u našem mandatu porasla za 500 eura, mirovina za 62 posto. Imamo potpuno izvrnutu tezu čovjeka kojeg sam izravno pobijedio na izborima za Hrvatski sabor bez da je uopće čestitao na tome i otada živi u nekom svom kompleksu koji ispoljava svaki dan i na svaki moću način. Prepoučujem mu da odgovori je li trgovao utjecajem. Ne bavimo se kršiteljem Ustava nego abicijama za bolju Hrvatsku”, kaže Plenković.

“To je ta velika razlika između ovoga što mi nudimo i nekoga čiji je doprinos ravan nuli. Nije ništa učinio u vanjskoj politici, nego je samo naštetio”, govori.

Što se tiče imena koja je Milanović danas spomenuo kao ministre u svojoj potencijalnoj vladi, Plenković kaže da će ti ljudi izgubiti i savjetnička mjesta koja imaju trenutno.

Na pitanje o sučeljavanju, kaže da je već dva puta pobijedio Milanovića “koji je otišao u političku mirovinu pa se vratio lažno se predstavljajući kao politčki normalan“. “Važna poruka biračima na desnom spektru, da ne troše svoj glas za nekog tko će ga ponovno dati Milanoviću i biti, kao što su i ranije, odbačeni. Što se mene tiče, mogao je dati ostavku i pošteno ući u političku utakmicu pa bi bilo i sučeljavanja. Ovako su sami sebe diskvalificirali. A ovaj bivši predsjednik SDP-a, možda još formalno, on je abdicirao i mene su doveli u situaciju da se nemam s kim sučeljavati”, kaže.

“Jedino ako da ostavku, ali i to je kasno za kršitelja Ustava”, kaže na pitanje znači li to da neće biti sučeljavanja.

“On mora odgovoriti na pitanja koja mu je Butković postavio, je li trgovao utjecajem”, kaže Plenković, a što se tiče poruka koje je ministar Butković razmjenjivao s Josipom Rimac kaže da je to pitanje za druga tijela. Na pitanje ne znači li to onda da je i Milanovićevo navodno trgovanje utjecajem pitanje za druga tijela kaže kako nije isto. “Velika je razlika, ogromna, nebo i zemlja.”

