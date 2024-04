Umirovljenici nezadovoljni: “Ministar ima opravdanja u rangu Alana Forda”

Podijeli :

Predsjednica umirovljeničke stranke Hoćemo pravedno! Dragica Trumbetaš gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je govorila o tome što očekuje od parlamentalnih izbora kao i o reformi mirovinskog sustava.

Trumbetaš se osvrnula na inflaciju i rast plaća i mirovina.

Špika komentirao Milanovićeve izjave o mirovinama: “Ima jedan problem…”

“Mislim da je naš ministar donio opravdavnje u rangu Alana Forda – dobro je da dižemo cijene jer to pospješuje gospodarski rast, što je vrlo upitno. Umirovljenici ovih dana dobivaju usklađenje mirovine koju su platili inflacijom. Tek sad ćemo dobiti novce koje smo potrošili u sedmom mjesecu prošle godine, zaostatak je 10 mjeseci. To dodatno osiromašuje umirovljenike za skoro jednu cijelu mirovinu.”

Kritizira što se ne koristi digitalizacija za izračun mirovina.

“Nitko ne vodi računa o tome da se može danas u digitalizaciji, koja vlada na svim razinama, nabaviti i takav kompjutor koji će inflaciju usklađivati s rastom plaća i mirovinama za prethodni mjesec. To bi bilo puno primjerenije, i onda bi mogli pričati o nekakvim prosječnim mirovinama.”

Potreba za velikom mirovinskom reformom

Trumbetaš ističe kako je potrebna velika reforma mirovinskog sustava.

“Treba ukinuti sve diskriminacije koje su u mirovinskom fondu. Ima stodeset načina izračuna mirovine” govori i dodaje kako treba pojednostaviti izračun mirovine jer mnogi kada odlaze u mirovinu ne znaju što omgu očekivati dok svi izračuni nisu gotovi, što zna potrajati.

Damir Vanđelić: Umirovljenici, kako vas lažu! Pitajte ih di su pare!

“Sve te nepravilnosti treba svesti na jednostavan izračun, a ne sad koji će on stupac biti, hoće li upasti u neki prosjek i na koji način će se njemu računati mirovina.”

Komentirala je HDZ-ovo obećanje o povećanju mirovina

“Prošlo predizborno obećanje HDZ-a je bilo 60 posto prosjeka, sada čujemo da je po Andreju Plenkoviću 57 i nešto. Međutim, Šemper govori da su to sasvim drugačiji podaci. Sad su i saborske mirovine uvedene u prosjek pa je prosjek veći. Prosječna mirovina za prošli mjesec je bila 41%, znači da do 60 fali jako puno. Obećanje nula bodova. Ne vjerujemo HDZ-u.”

Hoćemo pravedno! su ušli u koaliciju sa strankom Možemo!, a Trumbetaš je objasnila što ih je privuklo.

“Oni su dali točan način kako će povećati mirovine, ali su dali i točan način kako će napuniti proračun da bi se te mirovine mogle tako uplaćivati. Ne znam što me više privuklo iznos od 67 posto od plaće kroz četiri godine ili to što namjeravaju dodatni prelijev u mirovinski fond namaknuti iz toga da vrednuju produktivnost, a to je veliki potencijal u hrvatskoj proizvodnji.”

Trumbetaš je otkrila što očekuje nakon izbora.

“Nadam se da nikad više neće u Saboru odlučivati samo jedna stranka, nego da će to biti niz suradnji po projektima, gdje će se zastupnici izjašnjavati prema prijedlozima, a ne prema naređenju iz određene stranke.”

