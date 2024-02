ANKETA / Zašto oporba nije organizirala prosvjed na Trgu bana Jelačića?

Podijeli :

Oporbene parlamentarne stranke ljevice i centra ne mire se s izborom Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika smatrajući da ga je HDZ sa svojom saborskom većinom imenovao na tu dužnost kako bi zaustavio istrage protiv članova vladajuće stranke. Stoga je osam oporbenih stranaka – SDP, Možemo!, Socijaldemokrati, Reformisti, Fokus, Centar, Stranka s imenom i prezimenom i Radnička fronta – najavilo veliki prosvjed za subotu 17. veljače.

Prosvjed planiraju održati na zagrebačkom Trgu svetog Marka te otamo pozvati građane da na izborima kažu “ne” HDZ-u.

Kako su istaknuli iz oporbe, odabir je pao na Markov trg zbog toga što je građanima ondje zabranjeno okupljanje te je upravo zato to idealno mjesto da se vladajućima poruči “ne”.

“Želimo pokazati da problemi ove zemlje dolaze s Markova trga, s jedne, druge i treće strane, a pritom ne mislim na crkvu”, rekao je Peđa Grbin.

Domagoj Hajduković, saborski zastupnik iz redova Socijaldemokrata, za N1 je rekao da je Markov trg tradicionalna destinacija prosvjeda. “Sve tri glavne institucije su tamo, tako da je bilo i logično održati prosvjed tamo. Markov trg je puno efektivnije mjesto za poslati poruku, a vrijeme će pokazati imamo li snage ili ne”, istaknuo je.

S njima se ne slažu svi politički analitičari. Politolog i profesor s Fakulteta političkih znanosti Berto Šalaj u Newsroomu je u ponedjeljak rekao da mu se ovaj potez čini kao da oporba nije htjela riskirati.

“Ako vi smatrate da je izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika katastrofa, ugrožavanje vladavine prava, demokracije, onda bi očekivao da ćete probati organizirati masovan prosvjed, onda Markov trg nije dovoljan, idete na glavni zagrebački trg. S obzirom na to da su očito procijenili da nemaju takvu političku snagu odlučili su se za Markov trg kojeg nije tako teško napuniti”, objasnio je politolog.

Slično razmišlja i politički analitičar Žarko Puhovski. “Uspjeha neće biti. Tamo je dovoljno malo prostora da će se činiti kako ima puno ljudi. Da im je zaista stalo do uspjeha, pokušali bi organzirati prosvjed na Trgu bana Jelačića. To je mjesto za ozbiljan prosvjed. Ovdje, s obzirom na blokirani dio trga imate samo Ćirilometodsku ulicu i dio Markova trga gdje već petstotinjak ljudi ispunjava taj prostor. To će biti dovoljno da se stvori privid množine, a istovremeno neće biti masovni prosvjed u punom smislu riječi”, smatra Puhovski.

