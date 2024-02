Oporba sprema prosvjed prosvjed protiv HDZ-a. Hoće li to utjecati na termin izbora?

Podijeli :

Jesu li prosvjedi nezadovoljnih u javnom sektoru ali i najava velikog skupa oporbe - pokolebali vladajuće u namjeri da parlamentarne izbore održe prije europskih? Ministar Ivan Anušić sinoć je najavljivao izbore već u svibnju, danas reterira. Lijeva i desna oporba pak i danas svađom oko antivladinog skupa HDZ-u daju materijala za podsmjeh.

Potpredsjednik Vlade Ivan Anušić prvo je u četvrtak zazivao izbore u svibnju, a dan kasnije – proteže rok. “Izbori će biti od petog do devetog mjeseca, u tim mjesecima će biti. Kada točno, ne znam i ne odlučujem. Koji konkretni mjesec ili datum, to u ovom trenutku ne znam.”

“Ne znam što mislim, hoće li biti u drugom ili trećem kvartalu ovisit će o predsjedniku Vlade. Ali bili izbori u svibnju ili rujnu – od sad pa na dalje ovo je predizborno vrijeme”, kazao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Oporba sprema prosvjed

A u to predizborno vrijeme opozicija ulazi s najavom velikog antivladinog prosvjeda koji organizira čak 11 stranaka 17.rujna., i zahtjevom za raspuštan je Sabora.

“Da smo se raspustili prošli tjedan, Turudić ne bi bio izabran za glavnog državnog odvjetnika. Svaki dan je bitan, idemo na izbore što prije to bolje”, tvrdi saborski zastupnik Davor Nađi (Fokus).

Oporba pozvala građane na prosvjed i poslala poruku Plenkoviću: “Ovo je njegov kraj!” Beljak tvrdi: Zbog ovog poteza Plenkovića, neodlučni će radije glasati za oporbu

“Ljudi su zaista sretni da je netko rekao ljudi ‘ajmo na prosvjed’, tako da će to do iduće subote to biti jako uspješno”, dodala je zastupnica Ivana Kekin (Možemo).

No, šanse da prosvjed bude okupljanje svih oporbenih snaga koje su protiv HDZ-a i Turudićevog instaliranja u DORH – ipak je propušten. Tko je kriv što se na prosvjedu protiv političke korupcije nisu ujedinili i lijevi i desni?

“Ja nemam problem s pozivanjem na prosvjed drugih stranaka. Ja nemam problem s tim. Nema ni moja stranka…Ja Vam kažem da SDP s tim nema problem”, ističe SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

“SDP nije taj koji nije želio okupljanje svih oporbenih stranaka, svi znamo koja je to politička opcija – Možemo. Jasni su to rekli, da je stav Mosta oko ilegalnih migranta nešto što je njima neprihvatljivo i da zato ne žele da Most bude dio tog zajedničkog oporbenog okupljanja. Nama to samo pokazuje da nema velike razlike između Andreja Plenkovića i Možemo”, navodi Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja.

“Grmoja bi trebao prvi po strani staviti svoj ego i ako su protiv HDZ-a zaista pozvati građane da dođu podržati skup”, odgovorila mu je Kekin.

Utječe li prosvjed na termin izbora?

Predomišlja li se HDZ oko prvog ili zadnjeg termina za izbore i zbog najave oporbenog prosvjeda?

“Mi se ne brinemo oko njih niti oko njihovog prosvjeda, izbori će svakako biti u ustavnom roku. To ovisi o predsjedniku Vlade i države”, rekao je Nikola Mažar.

Politički prosvjed u osvit predizborne kampanje velika je prilika i rizik za opoziciju. Bude li masovan, dat će krila oporbi, podbace li – to je loš start. Konačna odluka vladajućih o raspuštanju Sabora sasvim sigurno će zato pričekati dok se iduće subote ne vidi – koliko se ljudi skupilo na Markovom trgu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najstarije povrće koje su ljudi uzgajali danas podcjenjujemo, a čini čuda za zdravlje Samo prstohvat ovog začina ima veliki utjecaj na snižavanje razine šećera u krvi