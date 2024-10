Antunović o Milanoviću i Plenkoviću: Njihovo ponašanje ugrožava interes Hrvatske

Podijeli :

Željka Antunović, bivša ministrica obrane, bila je gošća Novog dana gdje je komentirala uvođenje vojnog roka te posljednje neslaganje predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića oko sudjelovanja Hrvatske u misiji potpore Ukrajini

“Ja se u ovom slučaju ne bih složila ni s onom što govori premijer niti s onim što govori predsjednik. Ja mislim da smo mi kao država, a i kao društvo izloženi politikantskim prepucavanjima dva prva čovjeka, koji bi prije svega trebali u miru razgovarati i dogovoriti našu politiku te onda obavijestiti javnost. Rekla bih da ponašanje i jednog i drugog ugrožava interes Hrvatske u međunarodnoj zajednici i naš položaj u toj međunarodnoj zajednici”, komentirala je Antunović.

Milanović o pomoći hrvatskih vojnika Ukrajini: “To je korak prema ratu. Trebaju li građani trebaju znati?”

Dodala je i da je Milanovićevo odbijanje pristanka za slanje vojnika kontinuitet njegove politike.

“Ali, pitanje je da li je to pretjerivanje. Ne možete biti član jedne asocijacije i odbijati sudjelovanje u njenim misijama. Ako nije htio rušiti NATO-ovu misiju u New Yorku bar je trebao izraziti stav. Ali, problem je to što on i premijer nisu usuglašeni već godinama”, smatra Antunović.

“Jedini izlaz je da njih dvojica prevladaju taštine i krenu razgovarati, ali ne vjerujem više da će se to dogoditi. Mislim da će Hrvatska morati funkcionirati po inerciji ovako dalje i da će se druge institucije pobrinuti da isprave ono što nam sa samog vrha države nanosi štetu”, kaže Antunović.

Vojni rok

Antunović je komentirala i uvođenje obaveznog vojnog roka.

“Ja mislim da uvođenje obveznog vojnog roka ne predstavlja nekakvu značajnu ili veliku militarizaciju društva. Ja nisam za militarizaciju društva. Ja sam za to se obrana i sigurnost države odvoje od politike strogo i da se ravnamo po onome što su naše potrebe”, zaključila je.

