Plenković: Ne znam tko je “AP”, ali autorice poruka nisu baš zadovoljne s njim

Završena je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a u središnjici stranke. Predsjednik stranke Andrej Plenković u izjavi za medije osvrnuo se na slučaj Softver. Podsjetimo, prema prepisci Gabrijele Žalac i Josipe Rimac može se naslutiti da je premijer bio upoznat s pričom preplaćenog softvera. Ona, naime, u sms poruci Josipi Rimac spominje da je "AP upoznat".

Očekivano, prvo je pitanje novinara bilo – tko je AP?

“Puno je opcija. Što kažu? Associated Press, autobusna poduzeća, jedna vaša kreativna međunarodna predsjednica se sjetila Anthonyja Perkinsa…”, našalio se Plenković, a potom nastavio:

Je li AP razlog zašto se predmet Gabrijele Žalac kiselio u ladici DORH-a?

“Pa što se tiče cijele te teme zanimljivo je da se više priča o tome čiji su inicijali, nego u kojem se kontekstu spominje. Ne znam odnosi li se na mene, ali mogao bih pretpostaviti iz onog što sam pročitao. I mogao bih iščitati da autorice nisu zadovoljne s tim dotičnim AP.”

Upitan zašto nije javno rekao da je projekt prezentiran u Vladi, Plenković je kazao:

“Ne vidim da je to nešto neuobičajeno u odnosu na sve brojne sastanke koji se odvijaju u Vladi. To je bio jedan od sastanaka na zahtjev tadašnje ministrice. To je bilo vrijeme kada smo bili 5 ili 6 mjeseci na vlasti, apsorpcija europskih fondova je bila na 9 posto i u tom kontekstu nadležna ministrica je predložila susret o jednoj bazi podataka koja bi mogla biti koristan alat za apsorpciju sredstava iz fondova.”

“I za mene ima nekih potpuno novih elemenata u ovim transkriptima, nije bitno koji su, nije na meni da komentiram proces, ali su me iznenadili”, također je komentirao.

Milanović je poglavica oporbe

Optužio je opoziciju da kreira lažne teme poput priče o policajcima koji su se drogirali na jednoj intervenciji, kritiziranja Zakona o pomorskom dobru…

“To čine ne bi li pokrili svoju sramotu u glasanju o vojnoj pomoći Ukrajini. Ne mogu se iz tog gliba oprati, šmrkovima da se peru, neće se oprati nikada. Njihov poglavica, mislim na Milanovića, danas ide korak dalje. Pritišće DORH u vezi ministra Banožića. To je hrvatska opozicija. U tom kontekstu se pokriva i smeće u kontekstu. Hajdemo nabaciti sve ‘neteme’ samo da ne govorimo o njihovoj sramoti i lošim potezima”, rekao je Plenković.

Milanović: Anektirali smo Kosovo, oteto je od Srbije

Predsjednika RH Zorana Milanovića nazvao je licemjerom.

“Zamislite licemjerja, danas ispraća naše vojnike u Litvu, prije par tjedana u Poljsku, u NATO-ovu misiju. Naši vojnici koji su trebali sudjelovati u misiji EUMAM isto su trebali ići u Poljsku i Njemačku. Koja je razlika?”, rekao je.

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu o Kosovu.

“Nitko nije anektirao Kosovo jer bi ga onda pripojio nekoj drugoj državi. Ne znam za pojam ekstrakcije u međunarodnom pravu. Ono što je važno je da je Kosovo neovisna država s kojom imamo diplomatske odnose, da je naš ministar Filipović bio na Kosovu, da je išlo s njim naših 50-ak gospodarstvenika. Ovakav narativ o Kosovu dosad nismo nikad doživjeli. Sad nije zvijezda samo u ruskim nego i u srpskim medijima.”

