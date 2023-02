Hajduković: Umjesto da se pospe pepelom i smanji bahatost, Plenković je povećava

Podijeli :

Izvor: N1

Domagoj Hajduković, saborski zastupnik Socijaldemokrata, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao aktualnosti, "aferu AP", kao i najnovije izjave predsjednika Zorana Milanovića o Kosovu i Ukrajini.

“Mislio sam da me kod premijera više ništa ne može iznenaditi, ali očito može, koliku razinu bahatosti može imati. Prvo da medijima propisuje što će biti tema, a što ne, mislim da je to van pameti u svakoj iole uređenoj državi, isto kao i tvrdnja da su neki mediji imali te poruke, a nisu ih objavljivali”, rekao je Domagoj Hajduković.

Dodao je i da su iz oporbe više puta upozoravali da krakovi korupcije sežu do samoga vrha, pa i do premijera Andreja Plenkovića te da je nemoguće da o baš nijednoj aferi nije znao ništa. “Umjesto da se barem posipa pepelom i da smanji tu bahatost, on je povećava i i dalje naduto, bahato, svisoka docira da to nije tema. To je tema svih nas jer korupcija je ono što izjeda Hrvatsku, a pod dvije vlade Andreja Plenkovića postala je nešto normalno i, nažalost, afere nas ne iznenađuju, nego potvrđuju što smo govorili i govorimo, da je ovo duboko, duboko, duboko korumpirana Vlada”, rekao je Hajduković.

Govoreći o “aferi AP“, saborski je zastupnik rekao da se poruke ne mogu protumačiti tako da se glasnogovornik Vlade ili ministrica raspituju o nekome, nego da tu neku osobu treba zaposliti. “Dajte, molim vas, koga oni pokušavaju farbati?”, upitao je.

“Ako ste dobili neku pritužbu direktno, proslijedite je sa službenim dopisom, pitate što s tim, gdje je zapelo, koji su problemi. Međutim, ovo nije službena komunikacija, ovo je razmjenjivanje poruka među suradnicima koju ja ne shvaćam baš tako, ovo nije interesiranje o investitoru, ovo je raspitivanje o nekome, a svi znamo što piše između redova. Ne znam koliko misle da smo naivni”, rekao je Hajduković.

Izrazio je uvjerenje da će nadležna tijela brzo reagirati, “bilo optužnicom, daljnjom istragom…” “Očekujem neku akciju jer ovo, po meni, nije bezazleno. Ovdje se ne radi o službenoj komunikaciji, ovdje, po meni, postoje indicije da je trgovina interesom”, rekao je Hajduković.

Komentirajući izjave predsjednika Zorana Milanovića, koji je govorio o anektiranju Kosova i ratu u Ukrajini, Hajduković je rekao da ne zna što predsjednik još više može reći.

“Nažalost, ovo je sad već postalo i međunarodni problem za Hrvatsku jer su i međunarodni mediji, osim ruskih, počeli prenositi izjave koje štete Hrvatskoj i našim interesima. Mislim da smo tu bili više nego jasni. Ukrajina je zemlja koja je izložena agresiji, kojoj treba pomoći u obrani, a Kosovo je neovisna država i to trebaju prihvatiti i Beograd i Pantovčak. Nadam se da će predsjednik ublažiti svoju retoriku jer ovo sad samo šteti Hrvatskoj”, rekao je Hajduković.

Tvrdi da bi predsjednika kritizirao i da je ostao član SDP-a. “Ovo je jedan od razloga što sam izašao iz SDP-a, bojim se da je ta stranka uz bezidejnost, okoštalost i nedemokraciju postala jedna slijepa sljedba koja brani neobranjivo, a ovo je očito iz aviona da su ovakvi stavovi neobranjivi i da više dolikuju nekom Lukašenku nego Milanoviću”, rekao je Hajduković.

