Podijeli :

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Novi problemi za Vladu Andreja Plenkovića. Nakon propitivanja tko je "AP", u javnost su iscurili novi SMS poruke koje obuhvaćaju uski krug premijerovih najbližih suradnika, objavljene u tjedniku Nacional, a koji pokazuju da su svi oni namještali poslove i tvrtkama i pojedincima i to preko bivšeg šefa Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića. Uz glasnogovornika Vlade Marka Milića, glasnogovornika stranke Zoltana Kaboka navodi se i glavni tajnik stranke. I tu popis nije konačan. Jer sumnjive razmjene porukama vodili su, prema tvrdnjama Nacionala, i ministar gospodarstva, i predstojnik premijerova ureda, a Jakopčić se javljao i predsjedniku Sabora.

Afera softver i spominjanje inicijala “AP” još se nije ohladila, a već stižu nove sporne korespondencije najbližih premijerovih suradnika. Svi oni komuniciraju s tadašnjim direktorom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem i prema tvrdnjama Nacionala, sređuju zapošljavanja i poslove za različite tvrtke.

Glasnogovornik Vlade ne demantira da je komunikacija postojala, ali ne zbog ikakvog utjecaja na zapošljavanje. “Poznajem li ga gospodina Niku Dujmovića? Poznajem, jako dobro. Jesam li ga zaposlio u Hrvatskim šumama? Nisam. Ja sam samo poruku poslao poruku da pitam kako je i bez drugog ikakvog interesa i namjere da utječem na njegov status u Hrvatskim šumama”, rekao je Milić.

Nije s Jakupčićem komunicirao samo glasnogovornik Vlade, već prema navodima Nacionala, i glasnogovornik stranke Zoltan Kabok, čije poruke Jakopčiću prosljeđuje glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

“Ja niti sam bio na tom spomenutom domjenku u toj poruci, niti tog gospodina koji je naveden u toj poruci poznajem, a oni koji mene poznaju zapravo znaju da ja i gospodin Katičić nikad ne komuniciramo s poštovani gospodine, mi smo na ti”, rekao je Kabok.

Javio se i glasnogovornik HDZ-a: Zoltan iz Nacionalovih poruka nisam ja! “Plenković se mora dobrano oznojiti da dokaže da je sve bilo bez njegova znanja”

U obranu suradnika odmah se uključio i premijer, iako te teme smatra nevažnim. “To je jasno svakom. Po našem zakonu uvid u ove spise imaju svi koji su obuhvaćeni ovim slučajem, znači netko tko je obuhvaćen je to pustio u javnost. Ili je došlo iz institucija što mi se ne čini realnim, no nemam pretpostavku tko bi to mogao biti. Uglavnom, jedno veliko ništa”, rekao je Plenković.

I Bačić i Butković misle da je riječ o podmetanju. Bačić ne spominje imena, ali govori o osobama koje imaju trenutno problema s pravosuđem. Krunoslava Jakopčića USKOK tako sumnjiči da je zloupotrijebio položaj i pogodovao investitorima u aferi u kojoj je prvoosumnjičena Josipa Rimac. Sad se treba braniti, pa ako treba i konstrukcijama.

“Što može biti legitimno, od određenog tima da doprinese boljoj poziciji svojih branjenika. Ja u to ne želim ulaziti, ali je onda vrlo teško komentirati ovakve članke o kojima nemate u potpunosti relevantne informacije”, rekao je Bačić.

“Jako je interesantno kad se sve to skupa sada događa. Imamo nekoliko napada na Vladu i vladajuću koaliciju od zakona o pomorskom dobru, pa sad svih tih silnih transkripata. Ne znam, ne znam kako to sve dospijeva u javnost, kako se to uopće sada događa i koji je zapravo kontekst i smisao takvih poruka općenito”, znakovit je Butković.

Ono što se Butković pita, oporbi je kristalno jasno: korumpirana vlada i korumpirani premijer, ali i ona ima pitanja: “Gdje je DORH, gdje je Zlata Hrvoj Šipek, gdje su te pravosudne institucije, gdje su istražne radnje. Što čekamo da Plenković ponovno nazove Zlatu i kaže joj kako se postavit prema ovome””, pita se Mirela Ahmetović.

Glavna državna odvjetnica mogla bi uskoro u Sabor. Most prikuplja potpise za njezin dolazak među zastupnike. “Gdje će joj se postaviti sva ova pitanja i vezano za softver, i vezano uz aferu AP, vezano uz Marka Milića, vezano uz Katičića, ali vezano i uz Inu”, rekao je Nikola Grmoja.

“Korupcijski krakovi sežu do samog vrha vlasti. I kome to nije jasno, mislim da je jasno i vrapcima na grani”, kaže Domagoj Hajduković.

“Teza da bi AP htio popraviti HDZ ili riješiti korupciju u HDZ-u ne da ne stoji nego govori upravo suprotno. AP je novi Ivo Sanader“, tvrdi Sandra Benčić.

Malo sutra poručuje premijer. Rejting HDZ-a, kaže, sve pokazuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

“Čak je i Milanovićev dobar poznanik rekao da je Orbanov satelit” Trgovački lanac kažnjen s više od 13 tisuća eura zbog kokošjih jaja