Raukar o zapošljavanju preko veze: Jednog prijatelja sam izgubila zbog toga

Saborska zastupnica iz Kluba Možemo Urša Raukar u N1 Studiju uživo komentirala je aktualnu situaciju i novu aferu s SMS porukama.

“Kao da se ponavlja predstava iz 2009. s Ivom Sanaderom, na elokventnog premijera koji je završio tako kako je. Danas imamo gospodina AP i koruptivnu hobotnicu. Sigurna sam da prepiske nisu jedino vođene s ravnateljem hrvatskih šuma i da Plenković nije taj koji će mijenjati HDZ i izbaciti iz HDZ-a korupciju, upravo suprotno – on je na vrhu te hobotnice i ove poruke to potvrđuju”, rekla je Urša Raukar i dodala:

“Gotovo je čovjeku neugodno komentirati takva bezobrazna, bahata objašnjenja nečeg što je jasno. Strašno je što se nije proširila istraga na temelju poruka Rimac – Žalac, da je slučaj za DORH bio završen i da nije bilo Ureda europske tužiteljice, taj slučaj bi bio u ladici. To je tragedija i sad izlaze van još razni AP-ovi na koje je već trebalo proširiti istragu. Mislim da je svakome u Hrvatskoj jasno da je HDZ koruptivna stranka koja je već i pravomoćno osuđena, ali to nije bilo dovoljno pa se sustav dalje razvija.”

Na pitanje zašto nitko nije ranije reagirao, nego dvije godine od poruka, rekla je: “Za Ured europskog tužitelja ćemo tek vidjeti, oni su taj slučaj pokrenuli dok je naš DORH to stavio u ladicu. Dno dna je objašnjavati sad da AP može biti netko drugi. Usuđuju se vrijeđati elementarnu inteligenciju građana tvrdeći da AP može biti bilo tko drugi.”

O pozivu glavnoj državnoj odvjetnici u Sabor istaknula je: “Kad je bila u Saboru prije dvije godine, to je bilo neugodno za gledati kako se pokušavala vaditi. Sad ćemo je sigurno pritisnuti da se pred hrvatskom javnošću očituje zašto je taj predmet stavila u ladicu, zašto nije proširila istragu i tko je na nju utjecao. Mi mislimo da je to eklatantan visoki politički utjecaj na DORH i Uskok. Izjave premijera nisu uvjerljive.”

Na pitanje kako je to sve moguće i je li ona bila u situaciji da je netko zove i traži posao ili nešto slično, otkrila je: “Zadnjih godinu i pol dana u upravljanju gradom dobila sam puno poziva. Mnogi su razumjeli da promjena koju smo obećavali znači upravo da me nitko ne zove nego da se stvari rješavaju regularnim putom. Jednog prijatelja sam izgubila, nije mogao razumjeti. A ja ne mogu razumjeti da se uopće ide preko reda, da se nekoga naziva i da se koristi takav politički utjecaj. Strašno je da se to tako rješava u Hrvatskoj već 30 godina, a bogme nije bilo puno bolje ni prije toga.”

“Ne želim pristati na tu naivnu i bezobraznu priču g. Milića koji tvrdi da je to njegova privatna korespondencija. Kakva privatna korespondencija na toj poziciji? Još gore! Privatno pritišće direktora Hrvatskih šuma… Živimo u državi koju je oteo i zarobio HDZ. Poruke su dokaz duboke, organizirane, bahate korupcije na kojoj se intenzivno radi.”

Poskupljenja u Zagrebu

Dotaknula se i mogućih poskupljenja u Gradu Zagrebu nakon štrajka radnika Čistoće.

“Situacija u Zagrebu je vrlo kompleksna. Radnici trebaju povišenja. Imamo upravu koja je osjetljiva na radnička prava. U Zagrebu je do dolaska Možemo bila gomila agencijskih radnika, nije se ulagalo u Čistoću, opremu radnika, zapošljavalo se po babi i stričevima i sad se ti ljudi usuđuju prigovarati i prozivati. Hoće li i koliko poskupjeti, vidjet ćemo. Uprava grada s ponašala odgovorno i uspjela je doći do kompromisa i dogovora”, zaključila je na kraju Raukar.

