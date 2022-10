Podijeli:







Izvor: N1

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, analizirajući godišnje izvješće Europske komisije o proširenju u N1 Studiju uživo, istaknuo je da su u njemu dvije dobre stvari - davanje kandidacijskog statusa BiH i slanje jasne poruke Srbije da se mora odrediti.

“EU je drastično promijenila svoj stav prema Rusiji, a Srbija nije uopće promijenila svoj stav. Sada je ta usklađenost drastično pala. Nije to jedina zamjerka Srbiji. Imamo tu i pitanje slobode medija, pravosuđa i tako dalje”, kazao je Avdagić usporedivši Srbiju s Turskom.

“Ali njezin kandidacijski status je potpuno zamrznut”, napominje Avdagić o slučaju Turske.

Ili sankcije Rusiji ili zamrzavanje pregovora

U slučaju nastavka tolerancije sjedenja Srbije na dvije stolice, Avdagić se pita kakva bi to bila poruka zemljama koje su se uskladile.

“Ne pričamo o malim stvarima. Pričamo o Makedoniji koja je zbog svog euroatlanskog puta promijenila ime, a sad ovdje pričamo o nečemu što je samo pitanje uspostavljanja sankcija. To i dalje ne znači da bi Srbija ostala bez energenata”, navodi Avdagić.

Vezano uz retoriku koja iz Srbije dolazi po pitanju uvoza ruske nafte preko Janafa, Avdagić je rekao da se može reći da je to eskaliralo zato što sada imamo diskurs koji je bio malo manje prisutan.

“Ne možemo reći da je Vulin birao riječi, ali sada se samo taj krug ljudi koji ne biraju riječi proširio. Treba biti posve realan, Srbija koristi Hrvatsku kao crveno platno kojim razjaruje kao u borbi s bikovima”, kazao je Avdagić.

Ističe da je odluka o putu kojim Srbija želi ići dalje njezina suverena odluka. Ipak, u slučaju da odbiju uvođenje sankcija smatra posve normalnim da se započne razgovor na najvišoj razini o zamrzavanju pregovora sa Srbijom.

Za dobrobit i EU i Srbije vjeruje da bi najbolje bilo da Srbija otvoreno kaže da neće uvesti sankcije, da se zaustavi taj europski put i da se stvari raščiste.

“Mislim da će to pomoći njihovom društvu da u tom slučaju dobro razmisle u svim bitnim segmentima gdje žele i gdje pripadaju. To će možda biti dobar poticaj”, rekao je Avdagić.

Europa se priprema za “nuklearnu opciju”

Što se tiče Mađarske, Avdagić je ukazao da je ona podržala sve sankcije, uključujući i ove koje su pogodile i Srbiju.

“Imaju određeni izuzetak, ali trebamo biti realni. Potpuno isključivanje energenata iz Rusije je otvaranje Pandorine kutije. Europa se užurbano priprema i na tu mogućnost. Drago mi je da smo shvatili da moramo biti spremni i za tu jednu od nuklearnih opcija”, kazao je.

Trenutak odluke za Srbiju

Smatra da je ovim izvješćem poslana jasna poruka Srbiji da je došao taj trenutak i da Srbija mora donijeti odluku vezanu uz stav prema Rusiji.

Napominje da je važno pitanje za europski put Srbije i pitanje Kosova.

“Nemoguće je govoriti o Srbiji kao članici EU-a ako to pitanje nije riješeno jer ono u tom slučaju neće biti nikad riješeno. EU već ima iskustva s tim, Cipar je jedan od takvih primjera. Ne možete ostavljati takva pitanja trajno neriješenima. Primanje Srbije bez rješenja pitanja Kosova bilo bi takvo. Kosovo u tom slučaju nikada ne bi moglo postati dio EU”, pojašnjava Avdagić.

Smatra da je problem Vučića što se boji posljedica u oba slučaja, odnosno da bi mu mogao uslijediti ukrajinski scenarij nakon što građani shvate što odustajanje od europskog puta znači za njih.

“On to gleda kao priču s Ukrajinom. Neće biti dramatično ako odabere europski put, ali bi moglo biti dramatično kao u Ukrajini ako ne odabere europski put. To ‘bolje nam je s Rusijom’ bi se počelo vrlo brzo uviđati u Srbiji – njene mogućnosti izvoza u EU, gubljenje investicija…”, rekao je Avdagić.

Govoreći o razlikama između Hrvatske i Srbije, napomenuo je važnosti paketa pomoći koje mi dobivamo iz EU i njihovog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo i funkcioniranje države.

Po pitanju medija, Avdagić navodi da u Hrvatskoj nikada nije bilo tako loša situacija s medijima kao što je u Srbiji danas, čak niti devedesetih godina koje se često spominju kao mračna vremena u Hrvatskoj.

Dodjela statusa BiH dobra stvar

Komentirao je i dio izvješća koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu kojoj je sada dodijeljen status kandidata.

“Pritisci su postojali, jedan od pritisaka je bio i iz Hrvatske. Drago mi je da je napokon naišlo na plodno tlo. Uvjeti postoje i dobro je da postoje jer BiH ima problema s nefunkcionalnim pravosuđem i korupcijom”, rekao je.

Reforme koje se traže u izvješću tiču se pravosuđa, sukoba interesa, granica i migracija.

“Granice su jedan od problema. On nije isključivo bosansko-hercegovački problem. To je problem i Srbije jer je većina migranata u BiH došla preko Srbije. To naravno dalje ide na pritisak prema Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje. EU traži da se regulira kontrola granica. Tu je problem radila Republika Srpska koja je pokušavala umanjiti broj granične policije na granici sa Srbijom. Morat će se djelovati”, ocijenio je Avdagić.

