Bačić: “Morali smo poništiti javnu nabavu za 140 gradilišta jer nema izvođača”

Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, gostovao je u Novom danu gdje je govorio o stanju obnove područja pogođenih potresom.

Objašnjava kakve probleme imaju s izvođačima: “Mi smo u svakodnevnom kontaktu s izvođačima i nastojimo ubrzati cijeli proces. Rokovi su utvrđeni za svaki objekt, ali jednostavno dio izvođača ima probleme u funkcioniranju. Sa svojim dobavljačima imaju problema pa se to prelijeva na pojedinu građevinu”.

Otkrio je i koliko radnikaaktivno u obnovi: “Kada govorimo o Fondu solidarnosti onda je tu oko 10.500 radnika, a kad je u pitanju obnova privatnih kuća stotinjak je tvrtki koje sudjeluju na obnovi. U ovom trenutku nam je najveći izazov kako i na koji način sa kvalitetnim izvođačima pokriti da možemo dosegnuti rokove koje smo si postavili”.

Kad je riječ o cijenama obnove, Bačić kaže da se novim zakonom to uredilo: “Našim pravilnikom kojim smo propisali postupanje u nabavi doista olakšali pristup obnovi i ubrzanje radova. S te strane nemamo problema, ali da biste mogli realizirati obnovu, nužno je da imate izvođača. U nekim javnim nabavama uopće nismo imali nijednog prijavljenog izvođača. Tako da smo bili prinuđeni poništiti javnu nabavu za 140 gradilišta koja bi bila već sada u izvođenju da smo imali izvođača ili da nisu dali nerealno visoke cijene”.

“Prije par dana smo objavili na području Zagreba, javnu nabavu za 28 novih kuća koja traje do 30. lipnja, sada idemo sa setom od 30 kuća. Ima dovoljno gradilišta, samo je pitanje hoćemo li ih pokriti sa našim izvođačima koji će biti zainteresirani”, kaže ministar Bačić.

Kad je riječ o iskorištavaju sredstava iz Fonda solidarnosti, kaže: “Puno je tu razloga koji su doveli do činjenice da smo danas 20 dana prije kraja roka na 110%. Već smo sto milijuna eura premašili. Do kraja mjeseca ćemo prebaciti za još dodatnih 150 do 200 milijuna eura tako da ćemo na kraju roka 30. lipnja biti negdje oko milijardu i 270 milijuna eura”.

Ističe da sve te zahtjeve koji su upućeni Fondu provjerava SAFU-u i Ministarstvo graditeljstva s gradovima. “Kako nam se ne bi dogodilo da ne apsorbiramo sva sredstva, mi ćemo biti na milijardi i 250 milijuna tako da ako bude desetak ili 20 milijuna neprihvatljivih troškova, što se uvijek može dogoditi, bude dovoljno sredstava kojima će se to nadomjestiti”.

Na pitanje o političkom opterećenju s obzirom na predizbornu godinu, kaže: “Kad sam prihvatio ulogu ministra nisam puno obećavao jer zbog dotadašnje dinamike koja se provodila nisam bio do kraja optimist da ćemo to realizirati. Od veljače do lipnja se poklopilo sve s najvećim radovima i većim fakturama. Pred kraj prošle godine nakon što je već bivši ministar Paladina odlučio da neće biti ministar prihvatio sam se ovoga. Za sada smo prvi dio našeg cilja i plana da ćemo ta sredstva iskoristiti, do sada smo ih zaista iskoristili”.

Govorio je i o postotku ljudi koji su sami krenuli u samoobnovu: “Od 23. veljače otkako je zakon stupio na snagu smo dobili 350 zahtjeva koji su prenamijenjeni jer se ovaj zakon čini privlačnim sugrađanima, oni su zahtjeve promijenili na način da su tražili samoobnovu. U ovom trenutku imamo 500 zahtjeva koji se obrađuju u Ministarstvu i isplaćuju unaprijed”.

